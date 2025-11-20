В Беларуси выпустили из колонии двух католических священников, помилованных Лукашенко

Опубликовано: 20.11.2025 10:48 , Обновлено: 20.11.2025

Двух католических священнослужителей, осуждённых за тяжкие преступления против государства, освободили на основании помилования Президента Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Конференции католических епископов Беларуси.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале Римско-католической церкви в Беларуси, речь о 65-летнем священнике из Воложина Генрихе Околотовиче, осуждённом на 11 лет, и бывшем настоятеле прихода в Шумилино Анджее Юхневиче, осуждённом на 13 лет колонии.

В заявлении Церкви указано, что решение Александра Лукашенко о помиловании священнослужителей было принято с учетом “интенсификации” контактов с Ватиканом, и основано на принципах доброй воли, милосердия и объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года.

“Непосредственное и важное участие в процессе принимали глава дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал Клаудио Гуджеротти, Апостольский нунций в Республике Беларусь Иньяцио Чеффалиа и глава Конференции католических епископов Беларуси, архиепископ Иосиф Станевский”, – уточнили в Конференции католических епископов Беларуси.

Римско-католическая церковь в Беларуси также приветствовала “позитивные тенденции государства на международном уровне” - возобновление диалога с США, а также укрепление контактов с Ватиканом.

Напомним, в конце октября в Беларусь в очередной раз приезжал спецпосланник Папы римского Клаудио Гуджеротти. Официальным поводом для визита папского кардинала были торжества, посвящённые 100-летию Пинской епархии. Однако в ходе визита кардинал встретился в Минске и с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, о чём рассказывала его пресс-служба.