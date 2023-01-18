В Беларуси в 2023 году массово пройдут с проверками по квартирам

Опубликовано: 18.01.2023 17:10 , Обновлено: 18.01.2023

В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что запланировали на 2023 гого "комплексный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах".

На протяжении всего года в такие дома придут специалисты, чтобы отключить газопроводы от газораспределительной системы и провести испытания на герметичность воздухом. Естественно, потом обещают все включить обратно.

“Особое внимание газоснабжающие организации уделят контролю за работой вводных и внутренних газопроводов многоквартирного жилфонда со сроком эксплуатации свыше 20 лет”, - поьещали в Минэнерго.

Также чиновники предупредили, что в наступившем году хотят провести техническое обслуживание около 160 тысяч водонагревательного и свыше 400 тысяч отопительного оборудования. Это все плановые работы. Но в Минэнерго пообещали и неплановые “дополнительные мероприятия совместно с представителями МЧС, организациями ЖКХ и органами Госэнергогазнадзора”.

В министерстве хотят, чтобы специалисты прошлись по домам социально уязвимых категорий граждан – одиноких людей - и провели там проверку газового оборудования. В Минэнерго заверили, что в квартирах, где установлено газовое оборудование с истекшим сроком службы, будут думать над возможностью его дальнейшей эксплуатации, а не отключать.