В Беларуси умер министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

Опубликовано: 05.07.2023 09:40 , Обновлено: 05.07.2023

Во вторник, 4 июля, на 47-м году жизни скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко. Об этом со ссылкой на министерство сообщило государственное агентство БелТА. Причину смерти министра в ведомстве не назвали, и лишь выразили глубокие соболезнования родным и близким Авраменко.

Алексей Николаевич Авраменко (1977 г.р.) - уроженец Минска, выпускник Белорусской государственной политехнической академии и Академии управления при Президенте Республики Беларусь. После учёбы поступил на работу в дорожно-строительное управление №43 республиканского унитарного предприятия “Строительно-монтажный трест №8”, где какое-то время работал мастером.

С 2000 по 2001 год в должности главного специалиста отдела содержания дорожной сети работал в Комитете по автомобильным дорогам при Минтране, затем, до 2006 года, работал главным специалистом министерского управления содержания дорожной сети департамента “Белавтодор”. С 2006 года перешёл в управление транспорта и связи Аппарата Совета министров Беларуси, которое спустя шесть лет и возглавил.

В июле 2013 года назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси, спустя три года повышен до первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. В январе 2019 года, когда Авраменко возглавил министерство транспорта и коммуникаций, он стал одним из самых молодых министров в Беларуси.