В Беларуси стало на один населенный пункт меньше

Опубликовано: 21.01.2026 18:26 , Обновлено: 21.01.2026

Комитет по государственному имуществу (Госкомимущество) Беларуси сообщил, что в стране официально стало на одну деревню меньше. Информацию о ее исчезновении внесли в реестр.

Это произошло в Витебской области, где официально упразднили ещё один населённый пункт — деревню Давыдово, ранее входившую в состав Освейского сельсовета Верхнедвинского района.

“Соответствующая информация опубликована в бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь» на сайте ГП «Белгеодезия»”, — сообщили в Госкомимуществе.

Что произошло с населенным пунктом и остались ли на его месте хоть какие-то постройки, которые можно было бы продать за одну базовую, в Госкомимуществе не уточнили.