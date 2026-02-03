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В Беларуси стало меньше садиков, школ и учеников. В чем образование показало рост?

В Беларуси стало меньше садиков, школ и учеников. В чем образование показало рост?
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📊 Анализ

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал статистику в сфере образования на начало учебного года 2025/26. Мы сравнили цифры этого года с прошлогодними, и оказалось, что в Беларуси становится все меньше школ, садиков и учеников. Естественно, количество учителей также не растет.

Самое заметное снижение показателей наблюдается в дошкольном образовании. Так, количество садиков в стране сократилось с 3721 до 3653 (минус 68 объектов). Но этому есть логичное объяснение — количество детей в садиках уменьшилось с 338,3 тыс. до 321 тыс.

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Серьезный спад привел к сокращению количества мест в садах с 345,7 тыс. до 326,6 тыс., а также педагогов — на 800 человек (с 55,1 тыс. до 54,3 тыс.).

Что касается общего среднего образования, то школ стало меньше за год на 31 (было 2848, стало 2817). Общая численность школьников сократилась с 1080,4 тыс. до 1058,9 тыс. Количество учителей сократилось со 102,3 тыс. до 98,1 тыс.

А вот где произошел рост, так это в числе выпускников 9-х классов (базовое образование) — со 107,9 тыс. до 110,3 тыс.

Естественно, это привело к росту в профессионально-техническом и среднем специальном образовании. Количество учащихся профессионально-технических учреждений увеличилось с 67,5 тыс. до 71,4 тыс. Выпуск рабочих вырос на 1,1 тыс. человек.

В среднем специальном образовании число студентов выросло со 116,6 тыс. до 119,9 тыс.

Высшее образование также показало рост. Хотя количество вузов (высших учебных заведений) осталось неизменным — 47, численность студентов выросла с 224,2 тыс. до 229 тыс. Количество магистрантов увеличилось с 10,4 тыс. до 10,7 тыс.

Уровень образования / Параметр2024/2025 уч. год2025/2026 уч. годИзменение
Дошкольное образование
Учреждения (ед.)37213653-68
Дети (тыс. чел.)338,3321,0-17,3
Общее среднее образование
Учреждения (ед.)28482817-31
Учащиеся (тыс. чел.)1080,41058,9-21,5
Учителя (тыс. чел.)102,398,1-4,2
Проф-тех образование (ПТО)
Учащиеся (тыс. чел.)67,571,4+3,9
Среднее специальное
Учащиеся (тыс. чел.)116,6119,9+3,3
Высшее образование
Студенты (тыс. чел.)224,2229,0+4,8
Магистранты (тыс. чел.)10,410,7+0,3
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