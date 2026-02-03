В Беларуси стало меньше садиков, школ и учеников. В чем образование показало рост?

📊 Анализ

Опубликовано: 03.02.2026 12:13 , Обновлено: 03.02.2026

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал статистику в сфере образования на начало учебного года 2025/26. Мы сравнили цифры этого года с прошлогодними, и оказалось, что в Беларуси становится все меньше школ, садиков и учеников. Естественно, количество учителей также не растет.

Самое заметное снижение показателей наблюдается в дошкольном образовании. Так, количество садиков в стране сократилось с 3721 до 3653 (минус 68 объектов). Но этому есть логичное объяснение — количество детей в садиках уменьшилось с 338,3 тыс. до 321 тыс.









Серьезный спад привел к сокращению количества мест в садах с 345,7 тыс. до 326,6 тыс., а также педагогов — на 800 человек (с 55,1 тыс. до 54,3 тыс.).

Что касается общего среднего образования, то школ стало меньше за год на 31 (было 2848, стало 2817). Общая численность школьников сократилась с 1080,4 тыс. до 1058,9 тыс. Количество учителей сократилось со 102,3 тыс. до 98,1 тыс.

А вот где произошел рост, так это в числе выпускников 9-х классов (базовое образование) — со 107,9 тыс. до 110,3 тыс.

Естественно, это привело к росту в профессионально-техническом и среднем специальном образовании. Количество учащихся профессионально-технических учреждений увеличилось с 67,5 тыс. до 71,4 тыс. Выпуск рабочих вырос на 1,1 тыс. человек.

В среднем специальном образовании число студентов выросло со 116,6 тыс. до 119,9 тыс.

Высшее образование также показало рост. Хотя количество вузов (высших учебных заведений) осталось неизменным — 47, численность студентов выросла с 224,2 тыс. до 229 тыс. Количество магистрантов увеличилось с 10,4 тыс. до 10,7 тыс.