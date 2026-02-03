В Беларуси стало меньше садиков, школ и учеников. В чем образование показало рост?
Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал статистику в сфере образования на начало учебного года 2025/26. Мы сравнили цифры этого года с прошлогодними, и оказалось, что в Беларуси становится все меньше школ, садиков и учеников. Естественно, количество учителей также не растет.
Самое заметное снижение показателей наблюдается в дошкольном образовании. Так, количество садиков в стране сократилось с 3721 до 3653 (минус 68 объектов). Но этому есть логичное объяснение — количество детей в садиках уменьшилось с 338,3 тыс. до 321 тыс.
Серьезный спад привел к сокращению количества мест в садах с 345,7 тыс. до 326,6 тыс., а также педагогов — на 800 человек (с 55,1 тыс. до 54,3 тыс.).
Что касается общего среднего образования, то школ стало меньше за год на 31 (было 2848, стало 2817). Общая численность школьников сократилась с 1080,4 тыс. до 1058,9 тыс. Количество учителей сократилось со 102,3 тыс. до 98,1 тыс.
А вот где произошел рост, так это в числе выпускников 9-х классов (базовое образование) — со 107,9 тыс. до 110,3 тыс.
Естественно, это привело к росту в профессионально-техническом и среднем специальном образовании. Количество учащихся профессионально-технических учреждений увеличилось с 67,5 тыс. до 71,4 тыс. Выпуск рабочих вырос на 1,1 тыс. человек.
В среднем специальном образовании число студентов выросло со 116,6 тыс. до 119,9 тыс.
Высшее образование также показало рост. Хотя количество вузов (высших учебных заведений) осталось неизменным — 47, численность студентов выросла с 224,2 тыс. до 229 тыс. Количество магистрантов увеличилось с 10,4 тыс. до 10,7 тыс.
|Уровень образования / Параметр
|2024/2025 уч. год
|2025/2026 уч. год
|Изменение
|Дошкольное образование
|Учреждения (ед.)
|3721
|3653
|-68
|Дети (тыс. чел.)
|338,3
|321,0
|-17,3
|Общее среднее образование
|Учреждения (ед.)
|2848
|2817
|-31
|Учащиеся (тыс. чел.)
|1080,4
|1058,9
|-21,5
|Учителя (тыс. чел.)
|102,3
|98,1
|-4,2
|Проф-тех образование (ПТО)
|Учащиеся (тыс. чел.)
|67,5
|71,4
|+3,9
|Среднее специальное
|Учащиеся (тыс. чел.)
|116,6
|119,9
|+3,3
|Высшее образование
|Студенты (тыс. чел.)
|224,2
|229,0
|+4,8
|Магистранты (тыс. чел.)
|10,4
|10,7
|+0,3