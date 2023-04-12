В Беларуси решили отключить телевидение и радио. Где и насколько?

Опубликовано: 12.04.2023 10:35 , Обновлено: 12.04.2023

По всей Беларуси 12 и 13 апреля временно не будет работать телевидение и радио. Об этом сообщил белорусский оператор услуг электросвязи «Белтелеком». Там пояснили, что отключение связано с плановыми профилактическими работами.

Как сообщается на официальном сайте оператора, нынешние плановые отключения затронут все области Беларуси. Подробный список районов, в которых будут проводиться профилактические работы, можно посмотреть по ссылке.

Отключать радио и телевидение будут не одновременно во всех районах, а постепенно и только на несколько часов. Отключения будут проводить в течение рабочего дня и к 16:00 оператор пообещал восстановить сигнал.

В “Белтелекоме” также пояснили, что в разных регионах в указанное время не будут ловить сигнал обязательный общедоступный пакет программ, коммерческое эфирное цифровое телевидение, региональный пакет телепрограмм и радиопередач. При этом профилактика никак не повлияет на работу интерактивного телевидения ZALA - оно в эти дни будет работать в обычном режиме.

“В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена”, - предупредили в “Белтелекоме”.