В Беларуси признали опасными капсулы для стирки Ariel

Опубликовано: 16.02.2023 16:12 , Обновлено: 16.02.2023

Госстандарт Беларуси добавил в список опасной продукции популярные растворимые капсулы для стирки Ariel. Об этом там сообщили 16 февраля.

Опасными признали моющее средство в капсулах «Ariel Аромат масла ши».

Специалисты во время проверки выяснили, что производитель умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа», в то время как его нельзя класть в машинки с фронтальной загрузкой.

Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (219±5) мм, сообщил Госстандарт.

Поэтому использовать эти капсулы в стиральных машинах с фронтальной загрузкой небезопасно.