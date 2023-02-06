В Беларуси признали годными к службе призывников с болезнями. Вот какими

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Опубликовано: 06.02.2023 09:37 , Обновлено: 06.02.2023

Министерство обороны и Министерство здравоохранения Беларуси приняли совместное постановление, которым внесли изменения в инструкцию об определении требований к состоянию здоровья военнообязанных.

Согласно документу, негодным к военной службе в силах спецопераций будут признавать тех, кто весит более 100 килограммов. Ранее в ССО не брали служить с массой тела более девяноста килограммов.

Также годными к военной службе с незначительными ограничениями будут признавать людей с ожирением II степени с индексом массы тела более 37 кг/м2.

Кроме того, к такой категории годности будут относить тех, у кого диагностированы:

близорукость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр;

артериальная гипертензия I или II степени без поражения органов-мишеней или АКС;

геморрой без выпадения узлов;

бронхиальная астма при отсутствии приступов более пяти лет;

некоторые степени плоскостопия.

Отметим, что до принятия нового постановления военнообязанные с такими диагнозами признавались негодными в мирное время или ограниченно годными.

Уточнение по степени годности также коснулось призывников с заболеваниями эндокринной системы, расстройства питания, заболеваний нервной системы и сердечных недугов, болезней кожи, позвоночника.

[info_b]С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Новая редакция документа предусматривает показатели предназначения при прохождении военной службы, в том числе и по контракту, а также при поступлении в военные учебные заведения.

Причиной таких изменений замначальника медицинской части Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных сил Светлана Кашура ранее называла «большое количество обращений граждан, которые считают, что требования к состоянию здоровья значительно завышены и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным».