В Беларуси появился ещё один ССУЗ, который будет готовить юристов за 1 год 10 месяцев

Опубликовано: 01.01.2026 14:01 , Обновлено: 01.01.2026

В Беларуси появилось новое учебное заведение, где уже с 2026 года начнут набирать учащихся для получения образования по специальности "Правовое обеспечение общественной безопасности".

Учебный курс будет длиться всего 1 год и 10 месяцев, а по итогам всем успешно его прошедшим будет присваиваться квалификация “Юрист”.

Речь идёт о “Колледже Министерства внутренних дел Республики Беларусь”. В МВД (Министерство внутренних дел) пообещали, что на базе заведения есть все необходимое для учебы, в том числе материально-техническое оснащение и преподавательский состав.

В Беларуси уже можно получить такую же квалификацию в других колледжах. Например:

Юридический колледж БГУ (г. Минск).

Колледж бизнеса и права (г. Минск).

Минский торговый колледж (филиал БГЭУ).

Сроки обучения в них отличаются в зависимости от того, после какого класса поступают учащиеся:

После 9 класса: ~ 2 года 10 месяцев.

После 11 класса: ~ 1 год 10 месяцев (дневная форма).

Если поступить в частный колледж или на платное отделение в государственных учреждениях, то отрабатывать потом по распределению не потребуется.

Работать же новоиспеченный юрист после колледжа сможет собственно юристом как в коммерческих, так и госструктурах. А ещё секретарем судебного заседания, помощником судьи или судебным исполнителем, делопроизводителем.