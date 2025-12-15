В Беларуси открылся визовый центр ещё одной страны ЕС. Но там не дадут Шенген?

Опубликовано: 15.12.2025 11:04 , Обновлено: 15.12.2025

В Минске открыл работу визовый центр островного государства — члена Евросоюза. Ранее в Беларуси действовало лишь его почётное консульство, а документы для оформления виз приходилось отправлять аж в российский Екатеринбург.

Однако с 15 декабря белорусы могут подавать документы на визу Кипра в визовый центр BLS International по адресу: улица Толстого, 8-2. Об этом сообщается на [link href=“https://www.gov.cy/app/uploads/sites/96/2025/12/Announcement-of-commencement-of-cooperation-with-external-service-provider-on-visa-applications.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] посольства Кипра в Москве. Новый визовый центр открылся в связи с более тесной интеграцией страны в Шенгенскую зону.

[inf]Обычный визовый сбор на Кипр равен €45 для детей от 6 до 11 лет и €90 для всех старше 12 лет.[/inf]

Тем не менее, как уточняется на сайте BLS, там будут выдаваться визы исключительно для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение любого 180-дневного периода) или для транзита через остров. При этом они будут действительны лишь для пребывания на территории самого Кипра.

Вместе с тем в визовом центре пояснили, что после полномасштабной интеграции Кипра в Шенгенское соглашение, визы и виды на жительство, выданные Республикой Кипр, предоставят право на свободное передвижение в течение до 90 дней в течение любого 180-дневного периода на остальной территории Шенгенской зоны.

Там же предупредили, что даже наличие кипрской визы само по себе не даёт автоматического права на въезд. Пограничные власти на контрольно-пропускных пунктах Республики Кипр оставляют за собой право отказать во въезде.

Кстати, на официальном сайте консульства Кипра в Минске информация об открывшемся визовом центре пока отсутствует. Там до сих пор указано, что дипломатическое представительство продолжает принимать документы на визы и выдавать их с понедельника по пятницу с 13:00 до 14:00.