В Беларуси наступила пора штрафов за помеху размножению птиц. Кому грозит до 1350 рублей?

Опубликовано: 17.02.2026 21:59 , Обновлено: 17.02.2026

В Беларуси с воскресенья начался период, который продлится до 14 августа. В это время неосторожные белорусы могут получить штраф до 1350 рублей за помеху размножению птиц.

Выражаться она может в разрушении гнезд птиц. Нарушителям грозят штрафы до 30 базовых величин, но и это не все. Они будут обязаны компенсировать ущерб, но не птицам, а окружающей среде. Об этом предупредили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Если быть точными, сезонный запрет, установленный законом «О животном мире», длится каждый год с 16 февраля по 14 августа — на время размножения и выращивания птенцов. В этот период под охрану попадают даже гнезда, расположенные на зданиях и в населенных пунктах, и даже если птицы причиняют беспокойство жителям или портят эстетический вид строений.

Впрочем, в комитете настаивают, что самовольное разрушение гнезд гражданами не допускается вообще в любой период. Легально проводить такие работы могут только коммунальные службы на основании специального акта обследования, утвержденного чиновниками.

За нарушение запрета предусмотрена ответственность по части 1 статьи 16.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП):

для физических лиц — до 1350 рублей (до 30 базовых величин);

для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 450 до 4500 рублей (от 10 до 100 базовых величин);

для юридических лиц — от 900 до 22 500 рублей (от 20 до 500 базовых величин).

А вот вред, причиненный природе, будет рассчитываться по специальным таксам, утвержденным правительством. В ведомстве пояснили, что решение обратить внимание на эту проблему связано с «участившимися обращениями» от граждан и организаций по поводу разрушения гнезд.