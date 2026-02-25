В Беларуси насчитали 1311 родников. Найти можно по обновлённой карте

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Опубликовано: 25.02.2026 09:20 , Обновлено: 25.02.2026

Национальное кадастровое агентство (НКА) Беларуси обновило данные о природных родниках страны. Информацию о них выложили на отдельном тематическом слое Публичной кадастровой карты, доступ к которой открыли для всех пользователей.

Впервые информацию о природных родниках Беларуси НКА собрали в одном месте в 2018 году по инициативе Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Её можно найти на сайте НКА по ссылке, проставив галочку в соответствующем месте в разделе “Дополнительные слои”.

В этом году НКА добавило туда ещё 58 новых родников, а также обновило информацию по нескольким сотням уже существовавшим на карте объектам. Какие-то родники обзавелись своими названиями, какие-то - получили уточняющие данные о принадлежности к бассейнам рек, где-то уточнили локацию родников, некоторым добавили фото.

Скриншот карты НКА

В результате в одном месте собрали информацию о 1311 родниках. При желании можно совершить не только виртуальное путешествие к природным родникам, но и открыть для себя природные богатства Беларуси по-настоящему - для каждого родника указаны точные координаты. На карте же можно посмотреть, что именно искать - “дикий” природный источник или оборудованную и благоустроенную туристическую локацию.