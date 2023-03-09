В Беларуси крабовые палочки VICI внесли в список опасной продукции. Что не так?
📷 Фото
Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции крабовые палочки (имитация) популярного бренда VICI и запретил продавать их в нашей стране.
Специалисты выяснили, что «имитированная пищевая рыбная продукция VICI: крабовые палочки пастеризованные» (производитель ООО «Вичюнай-Русь», РФ) не соответствует требованиям безопасности.
А именно — в палочках нашли недопустимую пищевую добавку, подсластитель сорбит (Е420).
По этой же причине Госстандарт признал опасными «бургеры из сурими с добавлением мяса краба скалистого в панировке обжаренные замороженные CRABSBURGER» того же производителя.