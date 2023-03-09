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В Беларуси крабовые палочки VICI внесли в список опасной продукции. Что не так?

В Беларуси крабовые палочки VICI внесли в список опасной продукции. Что не так?
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Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции крабовые палочки (имитация) популярного бренда VICI и запретил продавать их в нашей стране.

Специалисты выяснили, что «имитированная пищевая рыбная продукция VICI: крабовые палочки пастеризованные» (производитель ООО «Вичюнай-Русь», РФ) не соответствует требованиям безопасности.

А именно — в палочках нашли недопустимую пищевую добавку, подсластитель сорбит (Е420).

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По этой же причине Госстандарт признал опасными «бургеры из сурими с добавлением мяса краба скалистого в панировке обжаренные замороженные CRABSBURGER» того же производителя.

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