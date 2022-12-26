В Беларуси ёлки взяли под усиленную охрану

Опубликовано: 26.12.2022 13:34 , Обновлено: 26.12.2022

Начальник отдела охраны и защиты леса Минского ГПЛХО Дмитрий Пинчук заявил 26 декабря, что в Беларуси уже взяли под усиленную охрану леса, чтобы не дать белорусам срубить ёлки самостоятельно.

При этом чиновник признался, что таких желающих становится все меньше.

“Этому способствует развитие торговли новогодними деревьями, организованной практически во всех населенных пунктах и лесничествах. Люди сейчас также пользуются искусственными деревьями. Ежегодно мы выявляем лишь около 10 нарушителей, незаконно добывающих новогодние деревья”, - поделился Дмитрий Пинчук статиской по Минской области.

С другой стороны, штраф за незаконную вырубку ёлок составляет от 5 до 30 базовых величин (160-960 рублей). Плюс могут изъять саму ёлку, а ещё взыскать сумму за причинене вреда природе.