В Беларуси и за границей перестал открываться новостной сайт Blizko.by

Опубликовано: 21.09.2022 12:48 , Обновлено: 21.09.2022

Белорусский сайт новостей Blizko.by 21 сентября перестал открываться как в Беларуси, так и за границей. В некоторых браузерах при попытке зайти стоит предупреждение, что доступ к ресурсу ограничен по требованию Министерства информации.

В редакции издания пока ничего не комментировали. При этом их соцсети не обновлялись с вечера 20 сентября. Последний пост в телеграм-канале был сделан в 17:53.

На сайте Миниинформа нет информации о возможных причинах блокировки.

Blizko.by — интернет сайт, который освещает новости Беларуси и мира.

Ранее Телеграф писал, что с 23 августа в Беларуси перестал открываться сайт CityDog.io.

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