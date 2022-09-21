В Беларуси и за границей перестал открываться новостной сайт Blizko.by
Белорусский сайт новостей Blizko.by 21 сентября перестал открываться как в Беларуси, так и за границей. В некоторых браузерах при попытке зайти стоит предупреждение, что доступ к ресурсу ограничен по требованию Министерства информации.
В редакции издания пока ничего не комментировали. При этом их соцсети не обновлялись с вечера 20 сентября. Последний пост в телеграм-канале был сделан в 17:53.
На сайте Миниинформа нет информации о возможных причинах блокировки.
Blizko.by — интернет сайт, который освещает новости Беларуси и мира.
Ранее Телеграф писал, что с 23 августа в Беларуси перестал открываться сайт CityDog.io.