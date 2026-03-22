В Беларусь привезли оригинал Статута ВКЛ. Где может посмотреть любой желающий

Опубликовано: 22.03.2026 09:18 , Обновлено: 22.03.2026

В Беларусь привезли оригинал издания Статута Великого княжества Литовского 1744 года издания. Его выкупил в аукционном доме Sotheby’s Андрей Запольский и подарил парку отдыха «Сула».

Там его могут увидеть все посетители.

«Издание напечатано в Вильне в 1744 году (ныне Вильнюс) в польском переводе. Но именно в 4-ом разделе 1-ым артикулом этого Статута утверждено — всё делопроизводство внутри страны должно было вестись на старобелорусском языке», — сообщили в «Суле».

Там пообещали продолжить поиски, чтобы в Суле появились и первое издание, которое было напечатано на старобелорусском языке.

Кстати, в «Суле» также можно посмотреть и «Великое искусство артиллерии» 1650 года — книгу знаменитого беларуса Казимира Семеновича. Её автор, Казимир Семенович, опередил своё время, заложив основы ракетного дела и артиллерийской науки, а его труд на протяжении столетий оставался настольной книгой инженеров по всей Европе.

Статут Великого княжества Литовского, избранный в 1588 году, был не просто сводом законов, но и главным символом белорусской государственности и правовой традиции. В документе был закреплен статус старобелорусского языка в качестве государственного. А в своем предисловии к изданию статута канцлер ВКЛ (Великого княжества Литовского) Лев Сапега подчеркнул важность белорусского языка в делопроизводстве — как родного языка титульной нации ВКЛ.

Парк истории «Великое княжество Сула» — это первый в Беларуси интерактивный парк-музей, расположенный недалеко от Минска на берегу одноименной реки. Комплекс представляет собой масштабную реконструкцию истории белорусских земель от эпохи мегалитов до начала XX века. Без сомнения, это одно из самых интересных мест отдыха в Минской области, да и всей Беларуси.