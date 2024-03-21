Ураган и утечка на газопроводе. МЧС Беларуси показало отработку ликвидации чрезвычайных ситуаций

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Опубликовано: 21.03.2024 11:10 , Обновлено: 21.03.2024

МЧС Беларуси в своем Telegram-канале рассказало о старте комплексных учений по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Молодечненском районе и показало фотографии оттуда.

По легенде, в эти дни в Молодечненском районе объявили штормовое предупреждение о приближении циклона с порывами ветра до 25 м/с, повышении температуры, обильном таянии снега и выпадении осадков в виде дождя.

Обильные осадки и таяние снега привели к повышению уровня воды в мелиоративном канале. В результате - подтопление земельных участков, жилых домов и размыв дорожного покрытия.

Фото: МЧС Беларуси

Согласно еще одной придуманной легенде, спасатели получили сообщение о загорании сухой растительности около населенного пункта Круглая гора. Для ликвидации очага вместе с МЧС работали силы и средства ГЛХУ «Молодечненский лесхоз», ОАО «Восход-Агро» и другие аварийные службы.

Фото: МЧС Беларуси

Спасатели также показали отработку прорыва трубопровода холодного водоснабжения. При проведении земляных работ по устранению аварии на водопроводе произошло повреждение газопровода, возник сильный запах газа.

Фото: МЧС Беларуси

Еще один сценарий: на железнодорожной станции столкнулись грузовой и пассажирский составы. При аварии один из составов товарного поезда сошел с рельс, находящаяся там цистерна с горючей жидкостью загорелась.

Фото: МЧС Беларуси