Умер автор «Белые росы», белорусский драматург Алексей Дударев

Опубликовано: 28.02.2023 10:57 , Обновлено: 28.02.2023

28 февраля умер белорусский сценарист и драматург Алексей Дударев. Об этом сообщили в Белорусском союзе кинематографистов.

«В последний день зимы ушел из жизни белорусский сценарист и драматург, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, председатель Белорусского союза театральных деятелей, автор незабываемых “Белых рос” и “Рядовых” Алексей Ануфриевич Дударев», — написали в БСК.

Алексей Дударев родился 6 июня 1950 года в Дубровенском районе Витебской области. В 1968 году окончил Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников. А в 1976 году — театральный факультет Белорусского театрально-художественного института.

Был руководителем Белорусского союза театральных деятелей, главным редактором журнала «Мастацтва».

Дударев-автор сценария к популярному художественному фильму «Белые росы» (Беларусьфильм, 1983).