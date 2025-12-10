Украинские дроны подорвали ещё один танкер в Черном море

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Опубликовано: 10.12.2025 20:44 , Обновлено: 10.12.2025

Украина атаковала ещё один нефтяной танкер из так называемого российского «теневого флота» в Черном море. Морские дроны Sea Baby ударили по танкеру «Дашань» (Dashan), сообщили российские и украинские СМИ.

По предварительным данным, атака произошла несколько часов назад в исключительной экономической зоне Украины, сам корабль двигался в направлении российского портового терминала «Новороссийск».

Три беспилотных морских аппарата сблизились и атаковали судно, идущее под флагом Коморских Островов. При этом украинские СМИ сообщили, что группа морских дронов была запущена ночью в Одесской области и направилась в восточную часть Чёрного моря, минуя Крымский полуостров в стороне.

«Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя», — сообщили источники в Украине.

В России официально инцидент ещё не комментировали.

Ранее, 29 ноября, Sea Baby поразили в Чёрном море два подсанкционных нефтяных танкера — «Kairo» и «Virat». Во всяком случае так п шут украинские СМИ. Официально власти Украины не брали на себя ответственность за атаку танкеров.