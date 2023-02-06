У бывшего McDonald’s в Беларуси появился странный логотип

Опубликовано: 06.02.2023 15:33 , Обновлено: 06.02.2023

У сети ресторанов фастфуда, которая раньше была McDonald’s, появился логотип, но немного странный.

На нем написано то же самое, что и на новых вывесках после закрытия McDonald’s : «Мы открыты».

Вот как это выглядит:

В соцсетях предположили, что «Мы открыты» и будет названием сети фастфуда.

Хотя ранее в Торговом реестре появилась информация, что названия ресторанов начали менять на «КСБ Виктори Рестораны». Сайт сети, к слову, также имеет адрес — ksbv.by.

[info_b]Унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» являлся представителем франшизы McDonald’s в Беларуси. Владеет им казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев.[/info_b]

Напомним, что 22 ноября 2022 года на замену McDonalds в Беларусь должна была прийти российская компания «Вкусно — и точка». Однако этого не произошло. А 12 декабря заявил чиновникам, что McDonalds — «уже наше предприятие».