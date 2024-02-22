У белорусов появилась возможность одной кнопкой помочь детям-инвалидам. На что пойдут деньги?

Опубликовано: 22.02.2024 15:34 , Обновлено: 22.02.2024

У белорусов появилась возможность помочь детям-инвалидам, подопечным Детского инклюзивного центра гродненской благотворительной организации Центр помощи "Вера" буквально в один клик. Деньги собирают на обустройство спортивно-игровой площадки, которую планируют разместить рядом с городским парком и зоной отдыха у здания самого Центра по улице Репина.

По задумке инициаторов проекта, комплекс должен представлять собой игровое и спортивное оборудование, где одновременно могут играть и заниматься как здоровые дети, так и дети с особенностями развития, в том числе, инвалиды-колясочники и дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В планах - установить стол-песочницу, ориентированную на маломобильных детей, специализированную горку и специальные панели для развития мелкой и крупной моторики, качалки на пружинах, качели-балансир, качели и домики. Всё это позволит детям развиваться в комфортной для них игровой форме, укреплять физическое здоровье, а также общаться со сверстниками.

При этом данная площадка будет предназначена не только для детей-инвалидов. Её планируют сделать открытой, не ограничивая доступ к ней всем желающим. Это должно способствовать социализации детей с особенностями психофизического развития и воспитанию здоровых детей в условиях полноценной инклюзии.

Пока же участок, выделенный под площадку, выглядит пустым и не примечательным.

Фото: Центр помощи «Вера»

Как пояснили в самом центре, проект планируют реализовывать поэтапно: сначала необходимо закупить сами игровые комплексы и тренажёры, а устанавливать их будут по мере поступления средств. По предварительным подсчетам, на это Центру нужно не менее 300 тыс. рублей, и сделать свой вклад в проект может каждый.

Как помочь центру?

Любой желающий может перечислить любую сумму на реквизиты благотворительного Центра, указав в назначеним платежа “площадка”. Для удобства благотворителей предусмотрено несколько вариантов перечислений.

Например, можно позвонить с городского номера по телефону 8-902-214-5555. За каждый звонок (а их число не ограничено) на благотворительный счет зачислят 3 рубля (сумму включат в оплату услуг телефонной связи).

Абоненты мобильных операторов МТС и life:) могут пожертвовать любую сумму, отправив SMS на короткий номер 553 следующей формы:

[info_b]1222 ПРОБЕЛ пожертвование ПРОБЕЛ сумма

например, 1222 пожертвование 1*[/info_b]

Ещё один вариант для абонентов МТС и life:) - USSD-запрос на короткий номер 22224#. Абоненты МТС одним запросом могут пожертвовать 2 рубля, а абоненты life:) - 1 рубль, 2 рубля или 5 рублей. Количество запросов при этом не ограничено.

Ещё один вариант - сделать электронный платеж непосредственно на сайте Центра, перейдя по ссылке и нажав на кнопку “Пожертвовать” внизу страницы. После нажатия на кнопку система перенаправит вас на специальную защищенную платежную страницу bePaid, где, указав данные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или Белкарт, можно сделать пожертвование на любую сумму.

Как сделать пожертвование по QR-коду, через систему “Расчет” (ЕРИП) или наличными через отделения банка, можно узнать на сайте Центра по ссылке.