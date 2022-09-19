У белорусов могут не работать банковские карточки 20 сентября

Опубликовано: 19.09.2022 15:41 , Обновлено: 19.09.2022

Некоторые белорусские банки предупредили о возможных сбоях в обслуживании карточек 19 и 20 сентября из-за технологических работ.

В «Беларусбанке» сообщили клиентам, что могут наблюдаться проблемы у обладателей карт Mastercard. Эта международная платежная система запланировала работы с 01:00 до 05:00 20 сентября.

Карты могут не работать при совершении операций в:

сети организаций торговли (сервиса),

пунктах выдачи наличных,

банкоматах,

устройствах самообслуживания (в т.ч. при использовании мобильных платежных сервисов: Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Кошелёк Pay, Xiaomi Pay),

в каналах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, М-банкинг, SMS-банкинг),

а также при осуществлении операций в Интернете.

Кроме того, с 05:00 до 06:30 возможны кратковременные перерывы в предоставлении сервиса с дополнительной аутентификацией при осуществлении операций в сети Интернет.

«БТА Банк» такжепредупредил клиентов, что в ночь на 20 сентября возможны перебои в обслуживании платежных карточек

В «Банке Решение» объяснили, что 20 сентября Банковский процессинговый центр с 05:00 до 06:30 будет проводить технологические работы по модернизации комплекса ACS 3D-Secure 2.0. Из-за этого у держателей карточек банков, которые обслуживает Центр, могут возникнуть трудности с дополнительной аутентификацией при проведении операций в сети Интернет.

[info_b]Напомним, что Банковский процессинговый центр оказывает услуги для «Белагропромбанка», «Сбер Банка (Беларусь)», «БСБ Банка», «Паритетбанка», «Белинвестбанка», «БНБ-Банка», «Франсабанка», «Цептербанка», «БТА Банак», «РРБ-Банка», а также названных выше «Беларусбанка», «БТА Банка» и «Банка Решение». [/info_b]

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