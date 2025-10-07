Турагент пожаловалась на "аккуратную" разгрузку багажа в "Белавиа", зрители критику не поддержали - "Гладить и целовать"
Один из белорусских турагентов выложила на своей страничке в TikTok видео процесса выгрузки багажа в национальном аэропорту Минск из самолёта авиакомпании "Белавиа". Девушка упрекнула сотрудников компании в неосторожном обращении с багажом, однако неожиданно получила волну критики в свой адрес со стороны комментаторов.
На кадрах показано, как сотрудники аэропорта (а именно они, а не сотрудники авиакомпании занимаются разгрузкой воздушного борта) принимают багаж из самолёта, снимая его с конвейерной ленты и перекладывая на специальную грузовую платформу. Некоторые чемоданы мужчины аккуратно поправляли ногами, что, вероятно, и не понравилось турагенту.
“Вот так выглядит “аккуратная” разгрузка от “Белавиа” - прокомментировала своё видео автор, присовокупив к словам “говорящий” смайлик лица, прикрытого рукой. По негласным правилам интернет-сообщества такой смайл часто используется в переписке для демонстрации разочарования, стыда, раздражения или смущения.
Однако зрители, судя по комментариям, не разделили чувств автора ролика и, наоборот, выказали поддержку сотрудникам аэропорта, разгружавшим багаж.
- “Видимо надо, чтоб они их гладили, но и целовали. Ну поправил он ногой, и что? Как будто хозяин чемодана делает не так, когда он стоит или лежит не ровно”, - высказался один из зрителей.
- “Простите, что он не подкладывает подушечку под каждый чемоданчик”, - с сарказмом “извинилась” за грузчиков другая зрительница.
- “Поверьте, по отношению с другими авиакомпаниями они очень нежно укладывают”, - высказался третий.
- “Человек, видимо впервые летел. В Египте можно чемодан по ленте собирать”, - привёл конкретный пример для сравнения ещё один.
Впрочем, среди почти 400 комментариев, которые собрало видео меньше чем за сутки, нашлись и те, кто автора поддержал.
“Посмотрев комментарии, большая половина оправдывает такой способ погрузки и разгрузки… Не согласен - есть правила погрузки, ног точно там нет”, - заявил один из них.