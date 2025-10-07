Турагент пожаловалась на "аккуратную" разгрузку багажа в "Белавиа", зрители критику не поддержали - "Гладить и целовать"

🎥 Видео

Опубликовано: 07.10.2025 15:14 , Обновлено: 07.10.2025

Один из белорусских турагентов выложила на своей страничке в TikTok видео процесса выгрузки багажа в национальном аэропорту Минск из самолёта авиакомпании "Белавиа". Девушка упрекнула сотрудников компании в неосторожном обращении с багажом, однако неожиданно получила волну критики в свой адрес со стороны комментаторов.

На кадрах показано, как сотрудники аэропорта (а именно они, а не сотрудники авиакомпании занимаются разгрузкой воздушного борта) принимают багаж из самолёта, снимая его с конвейерной ленты и перекладывая на специальную грузовую платформу. Некоторые чемоданы мужчины аккуратно поправляли ногами, что, вероятно, и не понравилось турагенту.

“Вот так выглядит “аккуратная” разгрузка от “Белавиа” - прокомментировала своё видео автор, присовокупив к словам “говорящий” смайлик лица, прикрытого рукой. По негласным правилам интернет-сообщества такой смайл часто используется в переписке для демонстрации разочарования, стыда, раздражения или смущения.

Однако зрители, судя по комментариям, не разделили чувств автора ролика и, наоборот, выказали поддержку сотрудникам аэропорта, разгружавшим багаж.

“Видимо надо, чтоб они их гладили, но и целовали. Ну поправил он ногой, и что? Как будто хозяин чемодана делает не так, когда он стоит или лежит не ровно”, - высказался один из зрителей.

“Простите, что он не подкладывает подушечку под каждый чемоданчик”, - с сарказмом “извинилась” за грузчиков другая зрительница.

“Поверьте, по отношению с другими авиакомпаниями они очень нежно укладывают”, - высказался третий.

“Человек, видимо впервые летел. В Египте можно чемодан по ленте собирать”, - привёл конкретный пример для сравнения ещё один.

Впрочем, среди почти 400 комментариев, которые собрало видео меньше чем за сутки, нашлись и те, кто автора поддержал.

“Посмотрев комментарии, большая половина оправдывает такой способ погрузки и разгрузки… Не согласен - есть правила погрузки, ног точно там нет”, - заявил один из них.