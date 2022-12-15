Транспортный коллапс в Минске: пробки достигли максимальных 10 баллов

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Опубликовано: 15.12.2022 09:43 , Обновлено: 15.12.2022

В Минске 15 декабря образовались огромные заторы. Согласно данным «Яндекса», пробки в столице Беларуси достигли 10 баллов. Все из-за сильного снегопада, метели и гололедицы.

Кроме того, если верить сервису, утром на дорогах произошло уже около 20 ДТП.

Кроме того, «Минсктранс» предупредил о проблемах с общественным транспортом. Возможно, он будет отставать от графика из-за сложных погодных условий.

Тем временем в столичном ЖКХ рассказали, что в борьбу со снегом во дворах вступили 133 единицы техники и 1766 работников.

Напомним, что Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 15 декабря из-за сильного снегопада.

В свою очередь МЧС предупредило не только о затруднении движения транспорта и увеличении вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, но и о падении деревьев, повреждении линий электропередачи, кровель зданий и сооружений.

Внимательными нужно быть как водителям, так и пешеходам.