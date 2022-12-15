Транспортный коллапс в Минске: пробки достигли максимальных 10 баллов
В Минске 15 декабря образовались огромные заторы. Согласно данным «Яндекса», пробки в столице Беларуси достигли 10 баллов. Все из-за сильного снегопада, метели и гололедицы.
Кроме того, если верить сервису, утром на дорогах произошло уже около 20 ДТП.
Кроме того, «Минсктранс» предупредил о проблемах с общественным транспортом. Возможно, он будет отставать от графика из-за сложных погодных условий.
Тем временем в столичном ЖКХ рассказали, что в борьбу со снегом во дворах вступили 133 единицы техники и 1766 работников.
Напомним, что Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 15 декабря из-за сильного снегопада.
В свою очередь МЧС предупредило не только о затруднении движения транспорта и увеличении вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, но и о падении деревьев, повреждении линий электропередачи, кровель зданий и сооружений.
Внимательными нужно быть как водителям, так и пешеходам.