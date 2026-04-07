Трамп продолжает накалять обстановку вокруг Ирана: «Полное разрушение»

Опубликовано: 07.04.2026 10:41 , Обновлено: 07.04.2026

До истечения крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы Ормузского пролива Ираном, осталось менее 18 часов. Однако он не прекращает угроз в адрес иранских властей.

Ранее президент США неоднократно угрожал Ирану «адом», если тот не выполнит требования в срок. В выходные он опубликовал в социальных сетях нецензурное предупреждение о том, что уничтожит иранские электростанции и мосты, если Иран не заключит сделку.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил атаками на энергетическую инфраструктуру Ирана, которая будет «уничтожена» к полуночи вторника, через четыре часа после истечения установленного срока.

«К полуночи завтрашнего дня все мосты в Иране будут уничтожены», — заявил Трамп на брифинге о ходе иранской войны, добавив, что «все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться».

По словам Трампа, Иран «можно уничтожить за одну ночь — и эта ночь может наступить завтра».

Вот что еще он сказал перед истечением крайнего срока:

Трамп заявил, что Иран будет отброшен в «каменный век», если его крайний срок истечет без сделки, вновь угрожая атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана;

Он заверил, что «разумные» лидеры Ирана ведут переговоры «добросовестно», но предложение о прекращении огня, выдвинутое посредниками, «недостаточно хорошее»;

Трамп сказал, что частью любой сделки будет «свободный оборот нефти»;

Трамп также заявил, что рядовые иранцы «хотят, чтобы мы продолжали бомбить», потому что их жизни находятся в большей опасности от властей страны;

Глава Белого дома снова признался, что «очень разочарован» НАТО (Организацией Североатлантического договора), и что неспособность стран альянса присоединиться к США в войне с Ираном оставила на нем след, «который никогда не исчезнет».

Тем временем посол Ирана Реза Амири Могадам заявил, что «позитивные и продуктивные» усилия Пакистана по прекращению американо-израильской войны против Ирана приближаются к «критической, деликатной» стадии, не предоставив при этом более подробной информации.

Пакистан стал ключевым посредником в переговорах между США и Ираном. Тем не менее пока мирные усилия не привели к сокращению бомбежек.

Во вторник израильская армия выступила с заявлением, предупреждающим иранцев о недопустимости использования поездов в целях «безопасности» до 21:00 по местному времени.

«Ваше присутствие в поездах и вблизи железнодорожных путей подвергает вашу жизнь опасности», — говорится в заявлении военных на их персидкоязычном аккаунте в X (социальная сеть).

По данным информационного агентства HRANA (Human Rights Activists News Agency — Агентство новостей правозащитников), с начала американо-израильских ударов по Ирану в стране погибло около 3600 человек, в том числе не менее 1665 мирных жителей.

По меньшей мере 248 из погибших были детьми, сообщила базирующаяся в США неправительственная организация.

По данным HRANA, в понедельник погибли по меньшей мере 49 мирных жителей и 58 получили ранения. За эти 24 часа было зафиксировано 573 нападения в 215 инцидентах в 20 провинциях — это самый высокий показатель нападений за последние десять дней.