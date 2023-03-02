TikTok решил запретить подросткам смотреть видео дольше часа в день

Опубликовано: 02.03.2023 10:10 , Обновлено: 02.03.2023

Компания TikTok предприняла кардинальный шаг в борьбе с бесконечным скроллингом среди подростков и объявила о введении временного ограничения на пользование приложением. В скором времени пользователи младше 18 лет смогут пользоваться TikTok не более часа в день.

Временное ограничение будет установлено автоматически на каждом аккаунте, принадлежащем пользователю младше 18 лет. При достижении лимита в 60 минут в день подросткам будет предложено ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться социальной сетью, сообщает CNN.

Дети до 13 лет могут пользоваться приложением TikTok только с разрешения родителей. В случае с нововведениями, соответственно, сидеть в приложении больше часа они смогут лишь в том случае, если взрослые введут пароль родительского контроля.

Как пояснил глава отдела безопасности компании TikTok Кормак Кинан,что если подросток решит отключить новое временное ограничение, предложенное по умолчанию, и будет проводить в TikTok более 100 минут в день, ему будет предложено установить собственный дневной лимит.

«В первый месяц тестирования этот подход увеличил использование наших инструментов управления временем, проведенным за экраном гаджетов, на 234%», — подчеркнул Кинан.

Представитель компании TikTok также объявил о некоторых обновлениях функции семейного сопряжения в приложении. Эти функции позволяют родителю связать свою учетную запись с учетной записью подростка и установить элементы контроля. Родители смогут фильтровать видео с определенными словами или хэштегами, которые они не хотят отображать в ленте своего ребенка, устанавливать ежедневный настраиваемый лимит времени пользования приложением и устанавливать собственное расписание для отключения уведомлений TikTok, отправляемых их подростку.