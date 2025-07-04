"Там весь Кобрин и половина Бреста" - Белорус показал километровые пробки к курортному карьеру. Зрители назвали "виновных"

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Опубликовано: 04.07.2025 12:36 , Обновлено: 04.07.2025

Белорусы на жарких да ещё и длинных выходных ринулись в месте отдыха: на пляжи, леса и в деревни. На пути в некоторые особо популярные точки образовались настоящие заторы. А желающим позагорать пришлось это делать не выходя из машин.

Таким местом стала и деревня Каташи. Она расположена в 10 км к юго-востоку от города Кобрин и в 48 км к востоку от Бреста, у автодороги М12 Кобрин-Мокраны.

А в 2 км к югу от деревни расположен затопленный песчаный карьер “Каташи”, который в летний период стал для жителей Кобрина и Кобринского района настоящим курортом .

В TikTok появилось видео затора на пути к курортному карьеру. По словам автора, пробка растянулась на 3 километра.

“Недавно была там, снимала видос, видно, что людей мало было. А тут капец?”, - написала одна из подписчиц.

Были и те, кто рассказал о таинственных путях к курортному карьеру: “Надо в объезд ехать, вчера ездили - там очереди вообще не было”.

“Там есть четыре варианта подъезда к озеру… три из них знают только местные?”, - вторил ему ещё один зритель, не удосужившись рассказать маршруты.

Некоторые подписчики обвинили в пробках… соцсети. “Вот что делают соцсети и ненужная реклама… Было чистое красивое озеро ещё лет 15 назад, о котором знали только кобринчане… Только люди могут так испоганить природу”, - поделился выводами ещё один комментатор.

А вот как повезло тем, кто туда всё-таки добрался:

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупредили белорусов о риске резкого повышения мутности и бактериальной загрязненности в водоемах в ближайшие дни, что может быть опасным для здоровья. Узнали, с чем это связано и на каких пляжах уже ввели официальный запрет на купание.

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