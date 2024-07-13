"Так делают все спасатели" - В Узде пожарная машина устроила детям "настоящий душ". Где в Беларуси ждать такое же?

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Опубликовано: 13.07.2024 15:10 , Обновлено: 13.07.2024

Экипаж МЧС в районном центре Узда Минской области устроил настоящий праздник в жаркую погоду для детей, собравшихся в парке.

Пожарная машина прибыла не по вызову для тушения пожара или спасения жизней, а чтобы охладить детишек, с помощью брандспойтов.

“Так делают все спасатели Беларуси летом в рамках акции МЧС “Каникулы без дыма и огня!, - написала автор видео в TikTok. - Акция проходит по всей Беларуси в оздоровительных лагерях! Уточните у своих спасателей ? Присоединяться можно всем??”.

“Там вода неизвестно откуда” - написал один из скептиков в комментариях.

“Для таких мероприятий набираем чистую воду из водопроводной сети в пожарной части ??”, - ответили ему спасатели.

“Вот эта настоящий душ, как веселится ребятня”, - похвалили инициативу пожарных в комментариях.

Профилактическая кампания “Каникулы без дыма и огня!” стартовала в Беларуси в начале июне с началом школьных каникул.

“Чтобы летние каникулы для детей прошли без чрезвычайных ситуаций и не были омрачены трагическими событиями, работники МЧС проведут республиканскую информационно-пропагандисткую кампанию “Каникулы без дыма и огня!” и наполнят досуг ребят множеством полезных мероприятий. Кампания пройдет с 3 июня по 16 августа во всех уголках Беларуси в оздоровительных и пришкольных лагерях. Ее цель - предупреждение возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей, обучение правилам поведения на водоемах”, - сообщили в пресс-службе МЧС.