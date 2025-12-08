Таиланд и Камбоджа возобновили вооруженный конфликт. Опасно ли белорусам лететь туда на отдых?

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Опубликовано: 08.12.2025 15:23 , Обновлено: 08.12.2025

Таиланд нанёс авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей. Конфликт, недавно завершившийся при посредничестве Дональда Трампа, разгорелся с новой силой после того, как обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

Четверо мирных жителей Камбоджи и по меньшей мере один тайский солдат погибли в ходе возобновившихся боевых действий.

Военные Таиланда утверждают, что авиаудары были нанесены после того, как один из их солдат был убит, а четверо других ранены в ходе столкновения на границе двух стран в понедельник утром.

ВВС Таиланда заявили, что наносят удары по военным объектам в нескольких районах, и обвинили Камбоджу в мобилизации тяжёлого вооружения и передислокации боевых подразделений.

Министерство обороны Камбоджи в ответ обвинило Таиланд в эскалации конфликта. Там заявили, что в понедельник тайские вооружённые силы атаковали военнослужащих Камбоджи, а Камбоджа не ответила, несмотря на «провокационные действия в течение многих дней».

Напомним, что шесть недель назад Трамп содействовал подписанию соглашения о прекращении огня, которое было призвано положить конец пятидневной войне, разразившейся в июле.

Тогда в ходе конфликта погибли по меньшей мере 48 человек, а 300 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Напряжённость, несмотря на соглашение о прекращении огня, никуда не делась. Причём обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях, а Таиланд в ноябре объявил, что приостанавливает действие соглашения.

Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который остаётся влиятельным политиком, а также является отцом нынешнего лидера страны Хуна Мане, призвал вооружённые силы своей страны проявлять сдержанность, несмотря на попытки Таиланда «втянуть их в ответные действия».

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, в свою очередь, заявил, что страна не хочет насилия и отрицает факт развязывания конфликта.

«Однако Таиланд не потерпит нарушений своего суверенитета и будет действовать рационально и с должным учётом принципов мира, безопасности и гуманности», — сказал он.

Конфликт из-за общей границы, протяжённость которой составляет более 817 км, неоднократно вспыхивал на протяжении многих лет, подогреваемый националистическими настроениями в обеих странах.

МИД Беларуси пока не выступал с разъяснениями о том, насколько белорусским туристам опасно находиться в этих популярных для отдыха странах.

Наоборот, там даже рассказали, что активно работают над стартом прямых полётов для белорусов из Минска в этом направлении. «Сегодня пришла очередь Таиланда. Конечно, этому всему предшествует планомерная работа Министерства иностранных дел. В июле этого года министр иностранных дел Максим Рыженков посетил Таиланд, говорил с коллегами об открытии этого рейса», — заявил официальный представитель МИД Сергей Лукашевич.

Прямые рейсы в Таиланд из Беларуси стартуют с 8 января. Самолёты будут летать раз в 10 дней, а сам полёт займёт около 10 часов.

Так безопасно ли посещать Таиланд и Камбоджу?

Камбоджийские СМИ сообщают, что, несмотря на новую вспышку насилия, такие популярные среди туристов районы Камбоджи, как Пномпень, Сиемреап и прибрежные зоны, остаются безопасными, а все компании работают в обычном режиме.

А австралийское правительство дало своим гражданам следующую рекомендацию по поводу визитов в Таиланд:

«Не посещайте районы в радиусе 50 километров от сухопутной границы Таиланда и Камбоджи в провинциях Сакео, Бурирам, Си Сакет, Сурин и Убонратчатани». В остальном там отдых назвали безопасным.