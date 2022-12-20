Суды призвали принять меры в отношении разводящихся белорусов

Опубликовано: 20.12.2022 12:25 , Обновлено: 20.12.2022

Судья Верховного Суда Беларуси Вера Кругова заявила, что в отношении белорусов, которые подают на развод, должны применять определенные меры.

По ее словам, ежегодно в Беларуси расторгаются 55% заключенных браков. При этом в 2000-м году все было еще хуже.

Цифры снизились в 2021-году, отметила Кругова. Однако подчеркнула, что суды встревожены данным фактом.

Она подчеркнула, что судьи «должны применять все предусмотренные законом меры», для того, чтобы белорусы не разводились. А именно «примирительные».

Подробностей, как судьи примиряют супругов, которые подали на развод, Кругова не рассказала.

Кстати, по данным Белстата, в 2021 году было зарегистрировано 59 649 браков и 34 386 разводов.

Более половины разводов (54,9%) приходилось на периоды совместной жизни: 1-4 года (25,5%), 5-9 лет (29,4%). Доля разводов до одного года семейной жизни – 2,7%.

Общий коэффициент разводимости (на 1000 человек): все население – 3,7, городское – 4,1, сельское – 2,2.