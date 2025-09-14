Суд оштрафовал жительницу Гомеля на 1050 рублей за организацию "обнимательных вечеринок"

Опубликовано: 14.09.2025 14:01 , Обновлено: 14.09.2025

Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу предпринимательницы из Гомеля, которую местный экономический суд Гомельской области наказал за незаконную предпринимательскую деятельность. Причем ее бизнес состоял в том, чтобы организовать «обнимательные вечеринки» незнакомых друг другу людей.

Судья посчитал, что женщина не имела права на организацию таких мероприятий без специального психологического образования и не имея статуса ИП или юрлица.

О ее бизнесе узнали из соцсетей, где предпринимательница рекламировала его и делилась фотографиями обнимающихся людей с описанием происходящего на «каддл-пати».

[inf]Каддл-пати (от англ. cuddle party – вечеринка объятий) – это встречи, где незнакомые участники, обнимаются. Цель таких встреч – дать возможность людям почувствовать тепло, безопасность, научиться устанавливать и уважать личные границы, а также преодолеть тактильный голод. [/inf]

Во время суда женщина рассказала, что является самозанятой, уплачивает налог на профессиональный доход, а на встречах лишь обучала ораторскому искусству, направленному на снятие телесных зажимов, снижение уровня тревожности и стресса, что, по ее мнению, не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или образования юридического лица.

Впрочем, в суде решили, что деятельность по организации встреч людей, направленная на получение дохода и включающая специальные психологические приемы и методы, дыхательные практики, содействующая гражданам в разрешении и преодолении психологических проблем, соответствует понятию «оказание психологической помощи». А для этого требуется специальное психологическое образование, да ещё и регистрацию индивидуального предпринимателя или юрлица.

Суд в Гомеле назначил предпринимательнице штрафа в размере 25 базовых величин (1 050 рублей). Также суд постановил, что осуществляемая ей деятельность без специального образования могла нанести вред здоровью граждан, и применил дополнительное взыскание в виде конфискации 100% незаконно полученного ею дохода.

Верховный суд оставил решение суда в силе, так как заявленным видом деятельности, разрешенным для осуществления самозанятыми, – “обучение ораторскому искусству” – жительница Гомеля “маскировала организацию встреч людей для оказания им психологической помощи”.