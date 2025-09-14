Суд оштрафовал жительницу Гомеля на 1050 рублей за организацию "обнимательных вечеринок"
Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу предпринимательницы из Гомеля, которую местный экономический суд Гомельской области наказал за незаконную предпринимательскую деятельность. Причем ее бизнес состоял в том, чтобы организовать «обнимательные вечеринки» незнакомых друг другу людей.
Судья посчитал, что женщина не имела права на организацию таких мероприятий без специального психологического образования и не имея статуса ИП или юрлица.
О ее бизнесе узнали из соцсетей, где предпринимательница рекламировала его и делилась фотографиями обнимающихся людей с описанием происходящего на «каддл-пати».
[inf]Каддл-пати (от англ. cuddle party – вечеринка объятий) – это встречи, где незнакомые участники, обнимаются. Цель таких встреч – дать возможность людям почувствовать тепло, безопасность, научиться устанавливать и уважать личные границы, а также преодолеть тактильный голод. [/inf]
Во время суда женщина рассказала, что является самозанятой, уплачивает налог на профессиональный доход, а на встречах лишь обучала ораторскому искусству, направленному на снятие телесных зажимов, снижение уровня тревожности и стресса, что, по ее мнению, не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или образования юридического лица.
Впрочем, в суде решили, что деятельность по организации встреч людей, направленная на получение дохода и включающая специальные психологические приемы и методы, дыхательные практики, содействующая гражданам в разрешении и преодолении психологических проблем, соответствует понятию «оказание психологической помощи». А для этого требуется специальное психологическое образование, да ещё и регистрацию индивидуального предпринимателя или юрлица.
Суд в Гомеле назначил предпринимательнице штрафа в размере 25 базовых величин (1 050 рублей). Также суд постановил, что осуществляемая ей деятельность без специального образования могла нанести вред здоровью граждан, и применил дополнительное взыскание в виде конфискации 100% незаконно полученного ею дохода.
Верховный суд оставил решение суда в силе, так как заявленным видом деятельности, разрешенным для осуществления самозанятыми, – “обучение ораторскому искусству” – жительница Гомеля “маскировала организацию встреч людей для оказания им психологической помощи”.