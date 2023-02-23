Спортивный блогер Ивулин вышел на свободу

Опубликовано: 23.02.2023 14:35 , Обновлено: 23.02.2023

Спортивный журналист, блогер Александр Ивулин, которого приговорили к 2 годам колонии, вышел на свободу. Об этом он сам сообщил в своем Instagram-аккаунте 23 февраля.

«Все эти 624 дня, пока мы не виделись, вам было намного сложнее, чем мне. Вас пугала неизвестность. Вы не знали, как я и что со мной. Не знали, как мне помочь. При этом делали все возможное, чтобы по ту сторону забора мне жилось чуть проще. Делали так много, что я пока не могу осознать весь масштаб», — написал он.

И добавил: «Сорри, пишу этот текст и натурально трясутся руки, а к глазам подступает конденсат. Это все из-за вас, невероятные беларусы!».

Ивулин пообещал в скором рассказать подробности на своем канале на Youtube.

Как пишут СМИ, блогер вышел на свободу еще 17 февраля, полностью отбыв срок, и уехал из Беларуси.

Напомним, Александра Ивулина задержали 3 июня 2021 года. А 19 января 2022 года суд Советского района Минска приговорил Ивулина к 2 годам колонии. Его признали виновным в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.