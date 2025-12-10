Список ЮНЕСКО пополнился ещё одной традицией белорусской народной культуры

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Опубликовано: 10.12.2025 08:16 , Обновлено: 10.12.2025

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился ещё одной традицией белорусской народной культуры. В него включили Неглюбскую текстильную традицию из Ветковского района Гомельской области.

Решение о включении ещё одного белорусского элемента в охранный список ЮНЕСКО Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия принял по результатам 20-й сессии, состоявшейся 9 декабря в Нью-Дели. Он попал в список объектов, “нуждающихся в срочной охране” и стал седьмым по счёту белорусским элементом в списке ЮНЕСКО.

Неглюбская текстильная традиция уходит корнями в XVII век и представлена ткаными рушниками, а также предметами одежды и интерьера. Особенностью этой техники стало использование самобытных техник ткачества и вышивки, сочетающей в себе технику ткачества с изнаночной стороны и вышивку крестиком. Она отличается сложной символикой орнаментов и полихромной гаммой - используется до 25 оттенков. Специалисты насчитали более 120 уникальных узоров, используемых в Неглюбской текстильной традиции - геометрические и растительные орнаменты, в которых наши предки зашифровывали тайные послания - на любовь, финансовое благополучие, здоровье и так далее.

Неглюбская текстильная традиция является объектом историко-культурного наследия Беларуси. Как отметили в МИД Беларуси, традиция продолжает жить благодаря усилиям местных жителей, которые не только продолжают использовать традиционные текстильные изделия в повседневной жизни, но и стараются передать традиционные практики молодому поколению. Сегодня обучают этим практикам мастерицы Неглюбского сельского центра ткачества Ветковского района.

Напомним, Беларусь в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО представлена следующими элементами: