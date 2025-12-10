Список ЮНЕСКО пополнился ещё одной традицией белорусской народной культуры
Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился ещё одной традицией белорусской народной культуры. В него включили Неглюбскую текстильную традицию из Ветковского района Гомельской области.
Решение о включении ещё одного белорусского элемента в охранный список ЮНЕСКО Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия принял по результатам 20-й сессии, состоявшейся 9 декабря в Нью-Дели. Он попал в список объектов, “нуждающихся в срочной охране” и стал седьмым по счёту белорусским элементом в списке ЮНЕСКО.
Неглюбская текстильная традиция уходит корнями в XVII век и представлена ткаными рушниками, а также предметами одежды и интерьера. Особенностью этой техники стало использование самобытных техник ткачества и вышивки, сочетающей в себе технику ткачества с изнаночной стороны и вышивку крестиком. Она отличается сложной символикой орнаментов и полихромной гаммой - используется до 25 оттенков. Специалисты насчитали более 120 уникальных узоров, используемых в Неглюбской текстильной традиции - геометрические и растительные орнаменты, в которых наши предки зашифровывали тайные послания - на любовь, финансовое благополучие, здоровье и так далее.
Неглюбская текстильная традиция является объектом историко-культурного наследия Беларуси. Как отметили в МИД Беларуси, традиция продолжает жить благодаря усилиям местных жителей, которые не только продолжают использовать традиционные текстильные изделия в повседневной жизни, но и стараются передать традиционные практики молодому поколению. Сегодня обучают этим практикам мастерицы Неглюбского сельского центра ткачества Ветковского района.
Напомним, Беларусь в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО представлена следующими элементами:
- праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область), с 2009 года;
- «Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)» в деревне Будслав (Мядельский район, Минская область), с 2018 года;
- «Юрьевский хоровод» в деревне Погост Житковичского района Гомельской области, с 2019 года;
- Культура бортничества, с 2020 года;
- «Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умения», с 2022 года;
- «Вытинанка – традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси», с 2024 года.