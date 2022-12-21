Совмин запретил белорусам посещать погранполосу в трех районах Гомельщины

Опубликовано: 21.12.2022 07:41 , Обновлено: 21.12.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, в котором прописан запрет на въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе трех районов Гомельской области, прилегающих к Украине.

Речь идет о Лоевском, Брагинском и Хойникском районах.

Документ «О мерах по обеспечению пограничной безопасности» опубликовали 21 декабря на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования.

При этом есть исключения:

для выполнения трудовых (служебных) обязанностей;

к месту жительства (месту пребывания) и обратно;

к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно;

в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица.

Пограничная полоса — участок, прилегающий к государственной границе (в среднем на глубину до 10 км).

По правилам для белорусов, въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых территориальными органами пограничной службы. Срок действия пропуска – до 2 лет, срок выдачи пропуска для физических лиц – до 5 рабочих дней.

Белорусы должны предварительно уведомить пограничников по телефону о своих намерениях посетить территорию пограничной полосы с определённой целью.