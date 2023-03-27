Совмин утвердил, кому из белорусов откажут в бытовом осблуживании

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Опубликовано: 27.03.2023 13:50 , Обновлено: 27.03.2023

Совет министров Беларуси опубликовал постановление №202 от 23 марта 2023 года, которым обновил правила бытового обслуживания потребителей. Оно вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

Так, согласно документу, правительство добавило в Правила новые случаи, когда исполнитель имеет право отказать потребителю в оформлении заказа.

Например, если

потребитель и исполнитель не смогли договориться о сроках оказания услуги, проценту износа изделия, виде и условиях обработки изделия;

потребитель находится в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков и психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, «а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами».

[info_b] Кроме того, согласно действующим Правилам, исполнитель также вправе отказать потребителю в оформлении заказа, если:

по техническим или технологическим причинам оказание бытовой услуги не представляется возможным;

запасные части, фурнитура, сырье или иной материал (далее – материал) либо изделия, переданные потребителем для оказания бытовой услуги, недостаточны по количеству, непригодны или недоброкачественны, а также не предусмотрены технологией обслуживания и ремонта, разработанной изготовителем механического транспортного средства, электробытовых товаров;

потребитель и исполнитель не достигли согласия по вопросу о стоимости материала (изделия), переданного потребителем для оказания бытовой услуги;

материал (изделие) в нарушение требований обязательного для соблюдения технического нормативного правового акта передан потребителем не в чистом виде;

имеются другие основания, предусмотренные настоящими Правилами, иным законодательством, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.

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А еще Совмин обновил список данных, которые нужно размещать на объекте бытового обслуживания. Теперь нужны:

Также исполнителям не нужно показывать книгу замечаний и предложений по первому требованию потребителя. и иметь в объекте бытового обслуживания документы на оказываемые услуги по списку МАРТ.

[info_b]Полностью документ читайте по ссылке.[/info_b]