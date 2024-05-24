Совмин признал ксилотеку национальным достоянием Беларуси. Это что такое?
Ксилотеку Белорусского государственного технологического университета объявили национальным достоянием страны. Соответствующее постановление 23 мая 2024 года принял Совет министров Беларуси. Узнали, что это такое.
Информация о подписании правительственного постановления №373 24 мая появилась на Национальном правовом интернет-портале, хотя сам документ ещё не опубликовали.
По информации портала, национальным достоянием в Беларуси признают “уникальные объекты естественного или искусственного происхождения, особо ценные в научном отношении”, которые невозможно будет восстановить в случае их уничтожения, либо те объекты, утрата которых “может иметь серьезные негативные последствия для развития науки и общества”.
К таким уникальным объектам, как правило, относят:
- уникальные научные коллекции;
- научные фонды и собрания научно-технической информации;
- исследовательские и экспериментальные установки, комплексы, научно-испытательные полигоны;
- заповедники, национальные парки, ботанические сады, дендрарии, отдельные природные объекты и территории;
- и прочие уникальные объекты, представляющие общенациональную значимость.
Что представляет собой ксилотека?
Ксилотека БГТУ представляет собой уникальный научно-образовательный проект, благодаря которому учёные смогли собрать в одном месте и систематизировать эталонные образцы древесины местных и экзотических древесных растений. Она считается одной из крупнейших и богатейших коллекций древесины в Восточной Европе.
[info_b]Само слова “ксилотека” образовано от греческого xylo - “дерево” и theke - “место хранения”. То есть по сути — это место хранения (коллекция) древесных пород. [/info_b]
Аналогов ксилотеки БГТУ в стране нет. Её фонды начинали пополнять ещё в 1940-х годах и к настоящему времени насчитывают более 3 тыс. образцов. Каждый из них отличается и по виду, и по возрасту, и по происхождению. Как пояснили в БГТУ, помимо чисто научного интереса фонды ксилотеки широко используются “для решения многоплановых задач в сферах образования, фундаментальных и прикладных научных исследований”, а также в деятельности госорганизаций и субъектов хозяйствования.