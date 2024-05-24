Совмин признал ксилотеку национальным достоянием Беларуси. Это что такое?

Опубликовано: 24.05.2024 14:46 , Обновлено: 24.05.2024

Ксилотеку Белорусского государственного технологического университета объявили национальным достоянием страны. Соответствующее постановление 23 мая 2024 года принял Совет министров Беларуси. Узнали, что это такое.

Информация о подписании правительственного постановления №373 24 мая появилась на Национальном правовом интернет-портале, хотя сам документ ещё не опубликовали.

По информации портала, национальным достоянием в Беларуси признают “уникальные объекты естественного или искусственного происхождения, особо ценные в научном отношении”, которые невозможно будет восстановить в случае их уничтожения, либо те объекты, утрата которых “может иметь серьезные негативные последствия для развития науки и общества”.

К таким уникальным объектам, как правило, относят:

уникальные научные коллекции;

научные фонды и собрания научно-технической информации;

исследовательские и экспериментальные установки, комплексы, научно-испытательные полигоны;

заповедники, национальные парки, ботанические сады, дендрарии, отдельные природные объекты и территории;

и прочие уникальные объекты, представляющие общенациональную значимость.

Что представляет собой ксилотека?

Ксилотека БГТУ представляет собой уникальный научно-образовательный проект, благодаря которому учёные смогли собрать в одном месте и систематизировать эталонные образцы древесины местных и экзотических древесных растений. Она считается одной из крупнейших и богатейших коллекций древесины в Восточной Европе.

[info_b]Само слова “ксилотека” образовано от греческого xylo - “дерево” и theke - “место хранения”. То есть по сути — это место хранения (коллекция) древесных пород. [/info_b]

Аналогов ксилотеки БГТУ в стране нет. Её фонды начинали пополнять ещё в 1940-х годах и к настоящему времени насчитывают более 3 тыс. образцов. Каждый из них отличается и по виду, и по возрасту, и по происхождению. Как пояснили в БГТУ, помимо чисто научного интереса фонды ксилотеки широко используются “для решения многоплановых задач в сферах образования, фундаментальных и прикладных научных исследований”, а также в деятельности госорганизаций и субъектов хозяйствования.