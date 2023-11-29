Опубликовано: 29.11.2023 08:30 , Обновлено: 29.11.2023

Совет министров Беларуси постановил приостановить действие Европейской культурной конвенции. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Романом Головченко, вступило в силу в среду, 29 ноября.

Правительство поручило Министерству иностранных дел Беларуси направить уведомление о приостановлении действия Конвенции, принятой Советом Европы в Париже 19 декабря 1954 года.

В настоящее время участниками Европейской культурной конвенции являются все 47 стран, которые входят в Совет Европы, а также Ватикан и Казахстан.

Сама конвенция охватывает вопросы, связанные с “защитой и поощрением развития своего национального вклада в общее культурное достояние Европы”, а также изучению других европейских языков и культур. Именно присоединение к данной конвенции является одним из первостепенных условий присоединения страны к Болонскому процессу и Европейскому пространству высшего образования (EHEA).

[info_b]Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве для европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Это не организация, а лишь декларация с рядом принципов, которые объединяют университеты стран-участниц.

Беларусь присоединилась в Болонскому процессу и вступила в Европейское пространство высшего образования в 2015 году, но в 2022 году белорусские вузы исключили из единой европейской программы высшего образования, после чего страна также приостановила двухсторонние соглашения о сотрудничестве в области науки и образования с некоторыми западными странами.[/info_b]

Отметим, что в 2028 году во время круглого стола в Минске, посвященного 25-летию участия Беларуси в Европейской культурной конвенции, Снежана Самарджич-Маркович, занимавшая тогда пост генерального директора Совета Европы по вопросам демократии, называла вклад Беларуси в реализацию конвенции “весьма ощутимым”, а участие страны в конвенции - отличной возможностью популяризации страны и ее культуры за рубежом, сообщило агнетство БелТА.