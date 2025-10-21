Совмин постановил оптимизировать число белорусских бюджетников. Кому приготовиться?
Совет министров Беларуси распорядился оптимизировать штатную численность работников бюджетных организаций. Соответствующее постановление №571 17 октября подписал премьер-министр Александр Турчин. Посмотрели, кому из белорусов ждать изменений до 31 декабря 2026 года.
В новом правительственном постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 21 октября, прописали особенности формирования штата работников бюджетных организаций. Они должны соответствовать типовым (или примерным) штатам и нормативам численности, утверждённым вышестоящими органами, которым непосредственно подчиняется организация.
Для тех специальностей, для которых подобные типовые штаты законодательством не установлены, предприятия и учреждения должны ориентироваться на межотраслевые нормы труда либо на требования непосредственного начальства по согласованию с Министерством труда и социальной защиты.
В соответствии с документом, штат бюджетных организаций может быть меньше типового, а вот превышать норму разрешается только в исключительных случаях. Так, установленные нормы не касаются:
- работников бюджетных организаций, содержащихся за счет доходов от внебюджетной деятельности;
- работников бюджетных научных организаций;
- госорганы, находящиеся в подчинении Президенту Беларуси;
- бюджетные организации, отдельные штатные единицы которых включаются в определяемую Президентом общую штатную численность работников государственных органов;
- Государственную фельдъегерскую службу при Министерстве связи и информатизации;
- государственные лесохозяйственные учреждения, подчиненные Министерству лесного хозяйства.
В остальных случаях для увеличения штата бюджетников сверх установленной нормы нужно согласовать это с Советом министров и предоставить документы об “обоснованной необходимости” дополнительных работников.
Расширить штат специалистов сверх типовой нормы, по согласованию с вышестоящим органом, разрешили отдельным госучреждениям:
- государственным учреждениям образования - штат учителей и помощников воспитателей,
- учреждениям в сфере физической культуры и спорта - педагогов,
- соцработников в социальных пансионатах и территориальных центрах социального обслуживания населения,
- учреждения здравоохранения - врачей-интернов, провизоров-интернов, врачей-ординаторов.
Правительство поручило республиканским органам государственного управления и самим бюджетным организациям привести штат своих работников в соответствие с установленными нормами, следуя этим правилам, до 1 июля 2026 года . Кроме того, сами типовые (примерные) штаты и нормативы численности работников бюджетных организаций Совмин предложил “при необходимости пересматривать на предмет их оптимизации”.
Трудовые отношения с работниками, попавшими под сокращение штата, правительство распорядилось прекратить не позднее 31 декабря 2026 года .
“Установить, что трудовые отношения с работниками бюджетных организаций, должности служащих (профессии рабочих) которых подлежат приведению в соответствие с настоящим постановлением, прекращаются в порядке, предусмотренном законодательством, но не позднее 31 декабря 2026 года”, - говорится в документе.