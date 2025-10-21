Совмин постановил оптимизировать число белорусских бюджетников. Кому приготовиться?

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Опубликовано: 21.10.2025 12:26 , Обновлено: 21.10.2025

Совет министров Беларуси распорядился оптимизировать штатную численность работников бюджетных организаций. Соответствующее постановление №571 17 октября подписал премьер-министр Александр Турчин. Посмотрели, кому из белорусов ждать изменений до 31 декабря 2026 года.

В новом правительственном постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 21 октября, прописали особенности формирования штата работников бюджетных организаций. Они должны соответствовать типовым (или примерным) штатам и нормативам численности, утверждённым вышестоящими органами, которым непосредственно подчиняется организация.

Для тех специальностей, для которых подобные типовые штаты законодательством не установлены, предприятия и учреждения должны ориентироваться на межотраслевые нормы труда либо на требования непосредственного начальства по согласованию с Министерством труда и социальной защиты.

В соответствии с документом, штат бюджетных организаций может быть меньше типового, а вот превышать норму разрешается только в исключительных случаях. Так, установленные нормы не касаются:

работников бюджетных организаций, содержащихся за счет доходов от внебюджетной деятельности;

работников бюджетных научных организаций;

госорганы, находящиеся в подчинении Президенту Беларуси;

бюджетные организации, отдельные штатные единицы которых включаются в определяемую Президентом общую штатную численность работников государственных органов;

Государственную фельдъегерскую службу при Министерстве связи и информатизации;

государственные лесохозяйственные учреждения, подчиненные Министерству лесного хозяйства.

В остальных случаях для увеличения штата бюджетников сверх установленной нормы нужно согласовать это с Советом министров и предоставить документы об “обоснованной необходимости” дополнительных работников.

Расширить штат специалистов сверх типовой нормы, по согласованию с вышестоящим органом, разрешили отдельным госучреждениям:

государственным учреждениям образования - штат учителей и помощников воспитателей,

учреждениям в сфере физической культуры и спорта - педагогов,

соцработников в социальных пансионатах и территориальных центрах социального обслуживания населения,

учреждения здравоохранения - врачей-интернов, провизоров-интернов, врачей-ординаторов.

Правительство поручило республиканским органам государственного управления и самим бюджетным организациям привести штат своих работников в соответствие с установленными нормами, следуя этим правилам, до 1 июля 2026 года . Кроме того, сами типовые (примерные) штаты и нормативы численности работников бюджетных организаций Совмин предложил “при необходимости пересматривать на предмет их оптимизации”.

Трудовые отношения с работниками, попавшими под сокращение штата, правительство распорядилось прекратить не позднее 31 декабря 2026 года .