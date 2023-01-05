Совмин определил, чьи фотографии должны размещать госорганизаци на своих сайтах

Опубликовано: 05.01.2023 10:38 , Обновлено: 05.01.2023

Совет министров Республики Беларусь одобрил постановление №972, в котором определил, какие фотографии должны размещать сайты государственных учреждений.

В перечень попали руководители и их заместители. На интернет-сайтах будут размещаться название их должности, фамилия, собственное имя, отчество, номер служебного телефона, фотографическое изображение, а также могут быть размещены иные сведения при их согласии.

Также госсайты могут размещать фотографии и простых белорусов, но только в новостях и полученные при проведении мероприятий с участием этих органов, организаций.