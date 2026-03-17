Совмин изменил правила целевого набора в вузы Беларуси

Опубликовано: 17.03.2026 11:44 , Обновлено: 17.03.2026

Совет министров внёс изменения в правила целевой подготовки специалистов в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили 17 марта в пресс-службе правительства.

Изменения, которые предусматриваются новым постановлением, напрямую коснутся как самих абитуриентов, так и нанимателей. В частности, сделать заказ учебному заведению (вузу или ссузу) на целевую подготовку специалиста теперь смогут:

государственные органы,

государственные организации,

организации с долей собственности государства в их уставных фондах не менее 50%,

иные организации, “внесшие значительный вклад в развитие региона” - но только по ходатайству соответствующего облисполкома (или Минского горисполкома).

К заказчикам целевой подготовки вводят дополнительные требования. В частности, теперь им придётся предоставить вузу обоснование необходимости подготовки специалиста на условиях целевой подготовки. Документом также уточнены сроки подачи заявок на целевую подготовку.

Что же до самих абитуриентов, которые пожелают получить образование на условиях целевой подготовки, для них прописали обязательный конкурс - как на этапе подачи документов, так и по итогам сдачи внутренних вступительных экзаменов в вузах.

Кроме того, для абитуриентов, заключивших договор о целевой подготовке, и для заказчика прописали ответственность за необоснованное расторжение договора или невыполнение его условий.

Дополнительно подписанный премьером документ переводит в электронный вид административные процедуры государственной аккредитации и вводит требование включать в состав комиссии, которая проводит государственную аккредитацию, представителей заказчиков кадров. Критерии оценки соответствия заявленному виду учреждения высшего образования скорректировали - теперь доля профессорско-преподавательского состава с научной степенью должна составлять не 40%, а 45%. Впрочем, данная норма вступит в силу только через 4 года - с 1 сентября 2030 года.