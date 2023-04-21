Совмин исключил плательщиков налога на профдоход из списка тунеядцев

Опубликовано: 21.04.2023 10:19 , Обновлено: 21.04.2023

Совет министров Беларуси 21 апреля опубликовал постановление №267, в котором разъяснил изменения, касающиеся некоторых категорий граждан, не занятых в экономике.

Теперь плательщики налога на профессиональный доход не будут считаться тунеядцами «при условии уплаты налога», который начал действовать в Беларуси с 1 января 2023 года.

Планируется, что списки их идентификационных номеров будет предоставлять Министерство по налогам и сборам.

Кроме этого, постановлением внесены изменения, касающиеся формирования и ведения «базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике».

Совмин также уточнил «полномочия Минтруда и оператора базы данных не занятых в экономике» и исключил из списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда города областного подчинения.

[info_b]Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Как сообщал ранее Телеграф, официально безработные граждане Беларуси должны полностью возмещать затраты государства на коммунальные услуги. Однако, есть несколько категорий формально не занятых в экономике людей, которым не придется платить по 100%-ному тарифу.

Кто из безработных не попадет в базу «тунеядцев»