Совмин исключил плательщиков налога на профдоход из списка тунеядцев
Совет министров Беларуси 21 апреля опубликовал постановление №267, в котором разъяснил изменения, касающиеся некоторых категорий граждан, не занятых в экономике.
Теперь плательщики налога на профессиональный доход не будут считаться тунеядцами «при условии уплаты налога», который начал действовать в Беларуси с 1 января 2023 года.
Планируется, что списки их идентификационных номеров будет предоставлять Министерство по налогам и сборам.
Кроме этого, постановлением внесены изменения, касающиеся формирования и ведения «базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике».
Совмин также уточнил «полномочия Минтруда и оператора базы данных не занятых в экономике» и исключил из списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда города областного подчинения.
[info_b]Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Как сообщал ранее Телеграф, официально безработные граждане Беларуси должны полностью возмещать затраты государства на коммунальные услуги. Однако, есть несколько категорий формально не занятых в экономике людей, которым не придется платить по 100%-ному тарифу.