Совмин Беларуси решил изменить Жилищный кодекс и Кодекс о здравоохранении. Когда?
Правительство Беларуси планирует внести изменения в Жилищный кодекс и Кодекс о здравоохранении. Это следует из нового плана подготовки проектов законодательных актов, утверждённого главой государства на будущий год.
Как следует из текста президентского указа №400, подписанного Александром Лукашенко 18 ноября, на данный момент в планах правительства разработка как минимум 33 законопроектов, в том числе, предполагающих корректировку ключевых законов страны.
Так, к декабрю следующего года Совмину предстоит разработать поправки в Жилищный кодекс Беларуси - внести документ на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания правительство должно к апрелю 2027 года. Какие именно изменения в этом документе запланированы, не уточняется.
Кодекс о здравоохранении планируется скорректировать ещё ранее - уже в мае от правительства ожидают соответствующий законопроект, который должны рассмотреть в парламенте в декабре следующего года (поправки будут связаны с изменением закона “Об обращении лекарственных средств”).
Претерпеть изменения, согласно плану, должны также Экологический кодекс страны (в частности, должен появиться отдельный закон “Об аквакультуре”) и Налоговый кодекс (плановые изменения, связанные с принятием республиканского бюджета на будущий год).
В плане, подготовленном Национальным центром законодательства и правовой информации, также прописаны новые законы и корректировка действующих нормативных актов об охране труда, о лицензировании, о рынке ценных бумаг, о местном самоуправлении, о профсоюзах, об иностранной безвозмездной помощи и прочее.
Как пояснили в Администрации Президента (АП), запланированные законопроекты направлены на “системную актуализацию действующих законов”.
“При отборе законопроектов учитывались реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений и приоритетность их правовой регламентации”, - подчеркнули в АП.