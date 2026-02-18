Совмин Беларуси предложил ввести штрафы до 900 рублей за пропаганду

Опубликовано: 18.02.2026 10:09 , Обновлено: 18.02.2026

Совет министров Беларуси предложил ввести административную ответственность за пропаганду наркотиков. Для этого Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить новой статьёй. Узнали, какое наказание предусмотрено по новой статье и что именно подразумевают белорусские законодатели под пропагандой наркотиков.

Пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов правительство предложило выделить в отдельную статью КоАП. Такая инициатива закреплена в проекте закона “Об изменении законов по вопросам пропаганды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”, который на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Законопроекту ещё предстоит пройти процедуру согласования в Палате представителей и Совете Республики, но если он будет принят в нынешнем виде, в КоАП появится новая статья 17.7, которая предполагает внушительные штрафы за пропаганду наркотиков - до 20 базовых величин (на сегодняшний день это 900 рублей), а также возможностью конфискации “предмета административного правонарушения” (под ним в отдельных случаях может подразумеваться мобильный телефон или компьютер нарушителя).

Впрочем, санкция новой статьи одними лишь штрафами не ограничивается. Нарушителя также могут отправить под административный арест.

Что подразумевают под пропагандой наркотиков?

В предложенном Совмином законопроекте также чётко прописано, что именно будет пониматься под пропагандой наркотиков. Под запрет попадает пропаганда в любой форме, в том числе в средствах массовой информации и интернете, но далеко не всякое упоминание наркотиков будет считаться пропагандой.

Так, если документ будет принят в предложенном Совмином виде, пропагандой будет считаться распространение информации о:

способах или технологиях производства, приобретения, хранения, перевозки, продажи и использования наркотиков;

способах или технологиях культивирования растений или грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также о местах их произрастания;

допустимости, привлекательности и необходимости потребления наркотиков;

названии наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, в том числе с использованием лексики ограниченного употребления, их химической структуре;

каких-либо преимуществах незаконного использования наркотиков;

возможности получения доходов за незаконный оборот наркотиков;

способах, как избежать ответственности за незаконный оборот наркотиков;

описание и или изображение наркотиков, а также растений или грибов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, их отдельных частей.

При этом в отдельных случаях любая из выше перечисленной информации пропагандой считаться не будет :