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Совмин Беларуси предложил ввести штрафы до 900 рублей за пропаганду

Совмин Беларуси предложил ввести штрафы до 900 рублей за пропаганду
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Совет министров Беларуси предложил ввести административную ответственность за пропаганду наркотиков. Для этого Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить новой статьёй. Узнали, какое наказание предусмотрено по новой статье и что именно подразумевают белорусские законодатели под пропагандой наркотиков.

Пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов правительство предложило выделить в отдельную статью КоАП. Такая инициатива закреплена в проекте закона “Об изменении законов по вопросам пропаганды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”, который на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Законопроекту ещё предстоит пройти процедуру согласования в Палате представителей и Совете Республики, но если он будет принят в нынешнем виде, в КоАП появится новая статья 17.7, которая предполагает внушительные штрафы за пропаганду наркотиков - до 20 базовых величин (на сегодняшний день это 900 рублей), а также возможностью конфискации “предмета административного правонарушения” (под ним в отдельных случаях может подразумеваться мобильный телефон или компьютер нарушителя).

Впрочем, санкция новой статьи одними лишь штрафами не ограничивается. Нарушителя также могут отправить под административный арест.

Что подразумевают под пропагандой наркотиков?

В предложенном Совмином законопроекте также чётко прописано, что именно будет пониматься под пропагандой наркотиков. Под запрет попадает пропаганда в любой форме, в том числе в средствах массовой информации и интернете, но далеко не всякое упоминание наркотиков будет считаться пропагандой.

Так, если документ будет принят в предложенном Совмином виде, пропагандой будет считаться распространение информации о:

  • способах или технологиях производства, приобретения, хранения, перевозки, продажи и использования наркотиков;
  • способах или технологиях культивирования растений или грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также о местах их произрастания;
  • допустимости, привлекательности и необходимости потребления наркотиков;
  • названии наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, в том числе с использованием лексики ограниченного употребления, их химической структуре;
  • каких-либо преимуществах незаконного использования наркотиков;
  • возможности получения доходов за незаконный оборот наркотиков;
  • способах, как избежать ответственности за незаконный оборот наркотиков;
  • описание и или изображение наркотиков, а также растений или грибов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, их отдельных частей.

При этом в отдельных случаях любая из выше перечисленной информации  пропагандой считаться не будет :

  • если речь идёт о произведениях науки, литературы и искусства (за исключением пунктов о допустимости, привлекательности, необходимости потребления и каких-либо преимуществах незаконного использования наркотиков - это будет считаться недопустимым даже в литературе и научных работах);
  • если речь идёт о материалах в средствах массовой информации и печатных изданиях в области здравоохранения, местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных аналогичных мероприятий, интернет-ресурсах и онлайн-мероприятиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников, инструкциях по медицинскому применению (листках-вкладышах), общих характеристиках лекарственных препаратов;
  • в учебно-программной документации образовательных программ, информационно-аналитических материалах, учебных, научных и иных изданиях, относящихся к научно-методическому обеспечению образования;
  • при проведении мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, а также их незаконного оборота;
  • если речь о материалах государственных органов и госорганизаций.
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