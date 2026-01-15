Сначала электричество, потом вода. В Гомеле за день произошло сразу две аварии

Опубликовано: 15.01.2026 16:53 , Обновлено: 15.01.2026

В областном центре Гомеле 15 января произошло сразу два инцидента: сначала отключилось электричество в ряде домов, затем прорвало водопровод.

Аварийное отключение электроэнергии произошло около 12:00 в Железнодорожном районе и частично в Центральном районе Гомеля. Электричество пропало в домах по улицам:

ул. Свиридова,

ул. П. Бровки,

ул. Огоренко,

ул. Новоселова,

ул. Чечерская,

ул. Ст. Рыдного,

ул. Яговкина.

Свет включили уже к 16:00. Но на этом инциденты в областном центре не закончились. Аварийная ситуация произошла на трубе «Гомельводоканала». Из-за течи водопровода в районе дома №8 по улице Катунина пришлось отключить воду по адресам:

ул. Катунина, 16,

дома Станкостроительного проезда: 4, 6, 8, 10, 12.

Воду пообещали вернуть к 21:00.