Сначала электричество, потом вода. В Гомеле за день произошло сразу две аварии
В областном центре Гомеле 15 января произошло сразу два инцидента: сначала отключилось электричество в ряде домов, затем прорвало водопровод.
Аварийное отключение электроэнергии произошло около 12:00 в Железнодорожном районе и частично в Центральном районе Гомеля. Электричество пропало в домах по улицам:
- ул. Свиридова,
- ул. П. Бровки,
- ул. Огоренко,
- ул. Новоселова,
- ул. Чечерская,
- ул. Ст. Рыдного,
- ул. Яговкина.
Свет включили уже к 16:00. Но на этом инциденты в областном центре не закончились. Аварийная ситуация произошла на трубе «Гомельводоканала». Из-за течи водопровода в районе дома №8 по улице Катунина пришлось отключить воду по адресам:
- ул. Катунина, 16,
- дома Станкостроительного проезда: 4, 6, 8, 10, 12.
Воду пообещали вернуть к 21:00.
«После выполнения ремонтных работ будет проведена промывка и дезинфекция поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории предприятия», — сообщил официальный телеграм-канал председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.