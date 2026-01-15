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Сначала электричество, потом вода. В Гомеле за день произошло сразу две аварии

Сначала электричество, потом вода. В Гомеле за день произошло сразу две аварии
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В областном центре Гомеле 15 января произошло сразу два инцидента: сначала отключилось электричество в ряде домов, затем прорвало водопровод.

Аварийное отключение электроэнергии произошло около 12:00 в Железнодорожном районе и частично в Центральном районе Гомеля. Электричество пропало в домах по улицам:

  • ул. Свиридова,
  • ул. П. Бровки,
  • ул. Огоренко,
  • ул. Новоселова,
  • ул. Чечерская,
  • ул. Ст. Рыдного,
  • ул. Яговкина.

Свет включили уже к 16:00. Но на этом инциденты в областном центре не закончились. Аварийная ситуация произошла на трубе «Гомельводоканала». Из-за течи водопровода в районе дома №8 по улице Катунина пришлось отключить воду по адресам:

  • ул. Катунина, 16,
  • дома Станкостроительного проезда: 4, 6, 8, 10, 12.

Воду пообещали вернуть к 21:00.

«После выполнения ремонтных работ будет проведена промывка и дезинфекция поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории предприятия», — сообщил официальный телеграм-канал председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.

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