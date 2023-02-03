Скидки до 60%. Где и что можно выгодно купить в Минске на выходных
ℹ️ Полезно
Столичные магазины объявили на выходные традиционные скидки от 5 до 60%. Рассказываем, какие товары, где и когда можно приобрести с наибольшей выгодой 4-5 февраля.
ЦУМ
г. Минск, пр. Независимости 54
ЦУМ 4-5 февраля предложил скидки:
- до 60% – на ювелирные изделия;
- до 50% — на непродовольственные товары, бытовую химию, мужскую парфюмерию, косметику;
- до 45% – на женскую парфюмерию, косметику;
- до 40% – на ковры;
- до 35% – на тюлегардинные изделия;
- до 25% – на посуду, бижутерию, чулочно-носочные изделия, головные уборы;
- до 20% – на инструменты, электроустановочные изделия, кожгалантерейные изделия;
- 15% – на крупно-бытовую технику и радиоэлектронику;
- 10% – на обои, шитье и рукоделие, ткани, товары в секции «Детский мир», канцелярские товары, спорттовары, сувениры
Отдельно 5-го февраля будет действовать скидка в 30% на одежду, обувь, постельные принадлежности.
ГУМ
г. Минск, пр. Независимости, 21
В ГУМе 4-5 февраля есть скидки:
- до 25% – на непродтовары ценой от 5 руб. за 1 шт.;
- до 15% – на непродтовары ценой от 5 руб. за 1 шт. при чеке в 45 руб. и больше;
[info_b]Подробнее читайте поссылке.[/info_b]
Универмаг «Беларусь»
г. Минск, ул. Жилуновича, 4
Самые большие скидки — до 60% — объявил универмаг «Беларусь» на 5 февраля. Они действуют на ювелирные изделия.
Кроме того, будут скидки:
- до 30% – на часы;
- до 25% – на мужские и женские обувь, одежду и белье, спорттовары, галантерею, товары домашнего интерьера, товары для сада и огорода, бижутерию, чулочно-носочные изделия;
- до 10% – на электро- и радиотовары, посуду, парфюмерно-косметические товары, постельные принадлежности, хозяйственные товары, инструменты, канцелярские и школьно-письменные товары, игрушки, детские одежду и обувь, занавески
- до 5% —на продтовары ценой свыше 1 руб. за 1 шт.