Скидки до 60%. Где и что можно выгодно купить в Минске на выходных

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Опубликовано: 03.02.2023 14:51 , Обновлено: 05.07.2024

Столичные магазины объявили на выходные традиционные скидки от 5 до 60%. Рассказываем, какие товары, где и когда можно приобрести с наибольшей выгодой 4-5 февраля.

ЦУМ

г. Минск, пр. Независимости 54

ЦУМ 4-5 февраля предложил скидки:

до 60% – на ювелирные изделия;

до 50% — на непродовольственные товары, бытовую химию, мужскую парфюмерию, косметику;

до 45% – на женскую парфюмерию, косметику;

до 40% – на ковры;

до 35% – на тюлегардинные изделия;

до 25% – на посуду, бижутерию, чулочно-носочные изделия, головные уборы;

до 20% – на инструменты, электроустановочные изделия, кожгалантерейные изделия;

15% – на крупно-бытовую технику и радиоэлектронику;

10% – на обои, шитье и рукоделие, ткани, товары в секции «Детский мир», канцелярские товары, спорттовары, сувениры

Отдельно 5-го февраля будет действовать скидка в 30% на одежду, обувь, постельные принадлежности.

ГУМ

г. Минск, пр. Независимости, 21

В ГУМе 4-5 февраля есть скидки:

до 25% – на непродтовары ценой от 5 руб. за 1 шт.;

до 15% – на непродтовары ценой от 5 руб. за 1 шт. при чеке в 45 руб. и больше;

[info_b]Подробнее читайте поссылке.[/info_b]

Универмаг «Беларусь»

г. Минск, ул. Жилуновича, 4

Самые большие скидки — до 60% — объявил универмаг «Беларусь» на 5 февраля. Они действуют на ювелирные изделия.

Кроме того, будут скидки: