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Скидки до 60%. Где и что можно выгодно купить в Минске на выходных

Скидки до 60%. Где и что можно выгодно купить в Минске на выходных
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Столичные магазины объявили на выходные традиционные скидки от 5 до 60%. Рассказываем, какие товары, где и когда можно приобрести с наибольшей выгодой 4-5 февраля.

ЦУМ

г. Минск, пр. Независимости 54

ЦУМ 4-5 февраля предложил скидки:

  • до 60% – на ювелирные изделия;
  • до 50% — на непродовольственные товары, бытовую химию, мужскую парфюмерию, косметику;
  • до 45% – на женскую парфюмерию, косметику;
  • до 40% – на ковры;
  • до 35% – на тюлегардинные изделия;
  • до 25% – на посуду, бижутерию, чулочно-носочные изделия, головные уборы;
  • до 20% – на инструменты, электроустановочные изделия, кожгалантерейные изделия;
  • 15% – на крупно-бытовую технику и радиоэлектронику;
  • 10% – на обои, шитье и рукоделие, ткани, товары в секции «Детский мир», канцелярские товары, спорттовары, сувениры

Отдельно 5-го февраля будет действовать скидка в 30% на одежду, обувь, постельные принадлежности.

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ГУМ

г. Минск, пр. Независимости, 21

В ГУМе 4-5 февраля есть скидки:

  • до 25% – на непродтовары ценой от 5 руб. за 1 шт.;
  • до 15% – на непродтовары ценой от 5 руб. за 1 шт. при чеке в 45 руб. и больше;

[info_b]Подробнее читайте поссылке.[/info_b]

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Универмаг «Беларусь»

г. Минск, ул. Жилуновича, 4

Самые большие скидки — до 60% — объявил универмаг «Беларусь» на 5 февраля. Они действуют на ювелирные изделия.

Кроме того, будут скидки:

  • до 30% – на часы;
  • до 25% – на мужские и женские обувь, одежду и белье, спорттовары, галантерею, товары домашнего интерьера, товары для сада и огорода, бижутерию, чулочно-носочные изделия;
  • до 10% – на электро- и радиотовары, посуду, парфюмерно-косметические товары, постельные принадлежности, хозяйственные товары, инструменты, канцелярские и школьно-письменные товары, игрушки, детские одежду и обувь, занавески
  • до 5% —на продтовары ценой свыше 1 руб. за 1 шт.

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