СК предложил услуги по "открытию высокодоходного бизнеса". Белорусы предпочли отказаться из-за пары «нюансов»

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Опубликовано: 21.01.2026 14:13 , Обновлено: 21.01.2026

Следственный комитет (СК) предложил белорусам свои "бизнес-консультанта". Тем, кто хочет легко открыть бизнес "с быстрой окупаемостью и высокой доходностью", следователи готовы предложить и увесистый сборник бизнес-идей, и предоставить офисное помещение, и сопровождение "под ключ". Но есть небольшие нюансы, из-за которых большинство комментаторов в TikTok, где прорекламировал свои услуги СК, предпочли отказаться от щедрого предложения.

Так, оказалось, что под сборником идей “бизнес-консультанты” из СК подразумевают Уголовный кодекс (УК) Беларуси, под офисным помещением - тюремные камеры, а сопровождение “под ключ” готовы предоставить сотрудники ОМОНа.

Очевидно, что таким оригинальным образом в Следственном комитете решили сделать антирекламу многочисленным предложениям “быстрых денег” и “лёгких заработков”, которые наводнили Сеть. Как правило, за подобными объявлениями, обещающими потенциальным бизнесменам, инвесторам и просто работникам золотые горы, скрываются либо мошенники и аферисты, либо те, кто предлагает незаконный заработок.

В конечном итоге для участников таких серых схем всё, как правило, заканчивается в кабинете следователя и изучением УК, поэтому в СК предложили сократить путь и с этого начать.

Не удивительно, что от такого щедрого предложения большинство пользователей развлекательной платформы отказались, несмотря на то, что бонусом, как отметил один из комментаторов, можно получить “бесплатную одежду, питание и увлекательный досуг” и проживание по системе “всё включено”.

Впрочем, креатив обычно сурового ведомства белорусы оценили, а некоторые не побоялись поддержать юмор следователей.