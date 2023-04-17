СК Беларуси начал расследование нападения в Лондоне. Почему?

Опубликовано: 17.04.2023 08:03 , Обновлено: 17.04.2023

Следственный комитет (СК) Беларуси сообщил о начале процесса специального производства в отношении четырех мужчин, которых подозревают в нападении на сотрудников белорусской дипмиссии в Лондоне. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале пресс-службы СК.

В СК назвали фамилии подозреваемых, которые, по версии белорусских следователей в декабре 2021 года совершили нападение на сотрудников дипмиссии в Лондоне возле здания Посольства Беларуси в Великобритании: Боговков В.С., Зуев М.В., Рябушко С.П., Напреенко А.В. В отношении всех четырёх начато специальное производство.

[info_b]Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и отказывается явиться в орган, ведущий уголовный процесс. Информацию о начале спецпроизводства и вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещают на официальном интернет-сайте этого органа, после чего обвиняемый, согласно белорусскому законодательству, считается “надлежаще уведомленным о проведении в отношении его спецпроизводства”.[/info_b]

Согласно информации Следственного комитета, всем четырем предъявлены обвинения по ч.3 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, соединенные с насилием, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия), а также по ч.3 ст.218 (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

По первой статье обвиняемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, по второй - от 7 до 12 лет.

Напомним, речь идёт об инциденте в Лондоне, который произошёл 19 декабря 2021 года. Тогда, по сообщениям Следственного комитета Беларуси, группа лиц напали на дипмисию и испортили фасад здания белорусского посольства, а также “атаковали белорусских дипломатов”, прибывших на место происшествия. Тогда в СК заявляли, что “нападавшие вели себя агрессивно и нагло, высказывали угрозы”, а также “применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы”.