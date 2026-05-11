Штраф до 1350 рублей. Экологи «запретили» белорусам подбирать выпавших из гнезда птенцов

Опубликовано: 11.05.2026 09:11 , Обновлено: 11.05.2026

Весной, в период массового гнездования птиц, в природе часто разыгрываются настоящие драмы и даже трагедии. Нередко излишне нетерпеливые птенцы покидают гнездо раньше, чем научатся летать. Порой их замечают неравнодушные люди и пытаются исправить ситуацию - подбирают слётков и пытаются вернуть в родимое гнездо. Но специалисты из Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды (Мингоркомприроды) предостерегли белорусов от подобных действий: это не гарантирует выживание птенцам, а неравнодушному гражданину может грозить немалым штрафом.

От весенней “медвежьей услуги” белорусов предостерегли журналисты агентства “Минск-Новости”, напомнив о рекомендациях Мингоркомприроды. В профильном ведомстве ранее объясняли, что если вы вдруг услышали из травы громкий писк выпавшего из гнезда слётка, не стоит воспринимать его как призыв о помощи.

“Так слёток обозначает свое местонахождение, и по этим звукам пернатые родители легко находят птенца и кормят его. Найдя такого слётка, вмешиваться в жизнь птиц не нужно”, - объяснили специалисты.

Лучшей стратегией в этом случае будет не вмешиваться и обойти участок стороной, чтобы не тревожить птиц. В этом случае, при благоприятном развитии ситуации, уже через несколько дней птенцы смогут взлететь и покинуть опасное место. Если же попытаться вмешаться в судьбу диких птиц, по словам экспертов, можно не только усугубить положение самого птенца, но и нарваться на гнев обеспокоенных родителей.

К примеру, серые вороны в подобных случаях яро атакуют всех, кто пытается приблизиться к “месту временного пребывания” выпавшего из гнезда птенца.

Кроме того, забирая птенца домой в надежде самостоятельно выкормить и подрастить слётка, чтобы затем выпустить его на волю, человек рискует нарваться на штраф. Как пояснили в Мингоркомприроды, подбор птенца с юридической точки зрения трактуется как самовольное изъятие из природы, что предполагает определённые правовые последствия.

Так, согласно статье 16.8 белорусского Кодекса об административных правонарушениях, за такое самовольное изъятие краснокнижных птиц можно схлопотать штраф в размере от 20 до 30 базовых величин (то есть до 1350 рублей сегодня). Такой же штраф предусмотрен за добычу диких

животных, находящихся в бедственном положении, независимо от того, включён ли этот вид в Красную Книгу или нет.