Штраф до 1260 руб. Белорусам назвали альтернативу скотомогильникам для захоронения своих котов и собак

Опубликовано: 11.11.2025 09:30 , Обновлено: 11.11.2025

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) ответили на вопрос, где белорусы могут похоронить своих умерших домашних питомцев. Оказалось, что для многих очевидный вариант грозит штрафом. При этом законный способ едва ли не единственный — скотомогильники.

Так можно ли похоронить своего котика или собаку на дачном или деревенском участке?

«Нет, так делать нельзя. Захоронение домашних питомцев на придомовой территории частного дома не допускается», — утверждает адвокат Минской городской коллегии Артем Саевич.

В ветеринарно-санитарных правилах Республики четко определены места, где можно похоронить умершее животное, среди них основной вариант - скотомогильники.

А вот за то, что белорусы выроют могилу у себя на огороде грозит административная ответственность — штраф до 30 базовых величин (1 260 рублей), уверен юрист.

Существуют и легальные способы захоронения домашних питомцев, заверил адвокат, но их немного:

Первый из них – сдать ушедшего питомца специальным службам для отправления на скотомогильник. Второй вариант – передать животное на кремацию в крематорий, ветеринарную службу.

Впрочем, несмотря на отсутствие общенационального закона о кладбищах для животных, в столице Беларуси, Минске, всё-таки есть цивилизованные ритуальные услуги для питомцев, сообщила городская ритуальная служба.