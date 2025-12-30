Штраф до 1125 рублей. ЖКХ напомнило белорусам про новую зимнюю обязанность

Опубликовано: 30.12.2025 16:01 , Обновлено: 30.12.2025

Обильные снегопады потихоньку накрыли крупные и не очень города Беларуси. А это значит, что службам ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства), кроме самостоятельной уборки дорог, пришло время напомнить белорусам о новой обязанности, невыполнение которой может привести даже к штрафу.

ЖКХ сразу нескольких городов напомнили жителям Республики, что те после снегопадов обязаны убирать снег вокруг собственного автомобиля на расстоянии не менее 1 метра.

Тем временем сами коммунальные службы вывели на улицы практически всю имеющуюся технику для уборки проезжих частей, дворов и тротуаров. В столице, например, на уборке придомовых территорий и обработке их противогололедными средствами задействованы десятки единиц техники.

Сколько штраф и как обязаны чистить белорусы?

Новые обязанности владельцев авто закреплены постановлением Совета министров Беларуси от 16 мая 2025 года №267. Именно этот документ внёс изменения в правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

Согласно обновлённым правилам, владельцы машин — как физические, так и юридические лица — теперь обязаны расчищать снег на парковочном месте, где стоит их транспортное средство. Его нужно убирать не только непосредственно на месте стоянки, но и территорию на расстоянии не менее 1 метра от своего автомобиля.

Замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко ранее пояснил, что очищать от снега парковочное место автомобилисты должны в случае, если паркуются на придомовых территориях либо проездах — то есть тех территориях, которые “предназначены для движения или стоянки транспортного средства”.

Сколько штраф?

Тем, кто будет игнорировать новую зимнюю обязанность, могут выписать штраф по статье 22.10 КоАП (Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). Для рядовых автомобилистов максимальная сумма может составить до 25 базовых величин — то есть до 1050 рублей, а с 1 января, когда размер базовой величины будет пересмотрен, — уже до 1125 рублей.